José Marín, autónomo de Peñíscola: "Si ahora fuera, no me haría empresario"

Los autónomos son uno de los sectores más dinámicos de la economía nacional. En Castellón ha habido un incremento en los últimos meses, hasta superar los 43.000. La mayoría de ellos son empleados en solitario, o que tienen a un reducido número de trabajadores a su cargo. El principal problema que manifiestan es la obligación de tener que trabajar casi todo el año para poder facturar, así como el coste de las cuotas de la Seguridad Social.

Hay una gran variedad de autónomos, y todos ellos tienen opinión sobre la propuesta del Gobierno de subir las cuotas a partir del año que viene. Otra cosa es que se apliquen.

Hay quien no llega al salario mínimo

El propietario y chef del restaurante Marinba de Peñíscola, José Marín, valora como "una barbaridad la propuesta de subida de las cuotas, lo veo desmedido". No considera posible "que un trabajador, en algunos casos, no llegue al salario mínimo por ser autónomo y tener que pagar la cuota". Subraya que "si miran los ingresos de la empresa, lo van a subir mucho, pero los ingresos de la empresa no es mi salario, no tiene lógica".

Para este cocinero, el problema "es que comparan a los trabajadores autónomos de pequeños establecimientos locales con grandes empresarios, y no tiene nada que ver". Por eso, añade, "es normal que la gente deje de ser autónoma y empiece a trabajar para otro". Considera que "no compensan las horas que invertimos para la nómina que se queda" y sentencia: "Si ahora fuera, viendo el futuro y cómo se están poniendo las cosas, no me haría empresario".

"Competencia desleal brutal"

En la restauración "nos enfrentamos a una competencia desleal brutal y nos está hundiendo poco a poco". Lanza un aviso: "O se empieza a mirar por los autónomos, que apuestan por la autenticidad, la calidad y el esfuerzo, o el país se va a hundir". Para Marín, el sistema actual castiga el emprendimiento: "Cuando montas una empresa, si va bien tienes que pagar lo que no tienes y si va mal, te arruinas".

Además, se pregunta con indignación: "¿Dónde están mis impuestos? Pagamos por unos servicios que no funcionan como debería".