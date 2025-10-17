Marina Miralles, autónoma de Castellón: "Espero que la medida de subir las cuotas no se aplique, porque sería una locura"

Marina Miralles trabaja por cuenta propia y regenta un centro de belleza en Castelló. "Empecé hace cuatro años, y en aquel momento no pude aprovecharme de la tarifa plana de la que pueden disfrutar los autónomos en sus dos primeros años", apunta. Ella es una de los 43.000 autónomos de la provincia que están pendientes de ver qué ocurre con la propuesta del Gobierno de subir las cuotas de cotización.

Un incremento que podría ir desde los 11 hasta los 206 euros al mes. Unas cifras que se calculan en función de los ingresos de cada trabajador por cuenta propia, pero que no tienen que ver con las ganancias finales. Sobre la propuesta del Gobierno, Miralles añade: "Intento no darle importancia, y creo que no se aplicará porque sería una locura", que generaría una nueva inquietud a quienes se establecen con un negocio propio. Además, desde la federación ATA mencionan que esta modificación tiene que pasar por el Congreso de los Diputados, donde hay más parlamentarios en contra que a favor.

En estos momentos, las cuotas se aplican en función de los ingresos percibidos, "pero se debe tener en cuenta que una cosa es lo que facturas, y la otra el beneficio que se te queda al final, y creo que el dinero por las cotizaciones debería hacerse en función de estos beneficios". Según su experiencia, la opinión de esta joven es tajante: "El sistema debería cambiar, y hacerse nuevo desde cero".

"Pagas lo mismo, aunque no tengas los mismos ingresos"

Entre otras ideas, considera que podrían aplicarse "normas que hay en otros países, como no empezar a pagar las cotizaciones hasta que la actividad no empiece a proporcionar unos beneficios".

Miralles detalla que ella debe "pagar cada mes las mismas cantidades, aunque yo no tengo siempre los mismos ingresos". Por eso, hay que tener mucha disciplina con el dinero, ahorrar para cuando hay menos clientela y ser "consciente de que día que no trabajas, no hay para comer".