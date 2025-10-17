Un piso de 90 metros cuadrados en Castellón cuesta 11.000 euros más que hace un año

Con cada día que avanza en el calendario, el acceso a la vivienda en propiedad se complica un poco más. Así lo demuestran todos los indicadores que apuntan siempre al encarecimiento continuo de los precios. En el caso de Castellón, al cierre del tercer trimestre de 2025, un piso de 90 metros cuadrados cuesta 10.990 euros más que en el mismo periodo que el año pasado.

El precio medio supera ya los 100.000 euros y alcanza los 108.100. Por su parte, hace doce meses, se situaba en 97.110 euros, según los datos del último Informe de Vivienda de Gestvalt. O dicho de otra manera: una vivienda de 90 metros cuesta ahora 11.000 euros más que hace un año.

Precio del metro cuadrado

La alta demanda y la cada vez más escasa oferta explican esta subida que se percibe, especialmente, en el precio del metro cuadrado en la provincia. Su incremento porcentual en el último año fue del 12,1% y pasó de los 1.079 euros que marcaba en septiembre de 2024 a los 1.210 actuales.

Además, la subida trimestral casi alcanzó el 4% en una muestra de que no parece tener techo la tendencia alcista en la vivienda.

Sin embargo, los pisos en Castellón están todavía lejos del precio medio a nivel nacional. En este caso, para adquirir un inmueble es necesario desembolsar una media de 169.740 euros, después de que el metro cuadrado se haya encarecido un 13,8% en doce meses. De esta forma, cuando antes valía 1.658 euros, en septiembre de 2025 ha marcado una media de 1.886 euros.

Más caro en la capital

El estudio publicado por la tasadora Gestvalt también aporta datos del precio de la vivienda en la ciudad de Castelló. Al cierre del tercer trimestre de este ejercicio, el metro cuadrado cuesta 1.365 euros, lo que significa que una vivienda de 90 metros cuadrados asciende a 122.850 euros.

La subida interanual ha sido de un 11,7%. El coste del metro cuadrado en septiembre del año pasado era de 1.221 y un piso de 90 metros cuadrados era 12.960 euros más barato, porque el coste medio ascendía a un total de 109.890 euros.

De todas formas, la vivienda en la provincia sigue siendo la más barata en el ámbito autonómico. La media del metro cuadrado en la Comunitat Valenciana ha aumentado un 13,4% en los últimos doce meses, hasta situarse en 1.567 euros.

Por su parte, Valencia ha registrado una subida del 17,8% y el metro cuadrado alcanzó los 1.576 euros. En Alicante, el coste es de 1.782 euros el metro cuadrado.