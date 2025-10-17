PortCastelló confirma su apuesta por la energía eólica marina: prevé 1.500 puestos de trabajo directos

La Autoridad Portuaria de Castellón está en un momento de crecimiento, con las obras de la intermodal y los accesos ferroviarios a la dársena sur, además de toda la superficie que se ganará al mar en esta parte para captar la inversión de nuevas empresas.

Una de las iniciativas que se llevan a cabo en este sentido es la conversión de parte de esta ampliación en un hub de energía eólica marina. Esta actuación ya cuenta con una empresa interesada, Med Float, que ha solicitado la ocupación mediante concesión de 247.000 metros cuadrados.

El impulso del plan Port-Eolmar

Para dar un impulso a este plan de futuro de PortCastelló, el consejo de administración del puerto ha aprobado la participación en un procedimiento puesto en marcha por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Con el nombre de Port-Eolmar, tiene como principal aliciente la posibilidad de optar a ayudas a fondo perdido, destinadas a adaptar las instalaciones portuarias para facilitar el despliegue de la energía eólica marina.

Consejo de Administración de PortCastelló. / Mediterráneo

El presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, destaca que este paso "sitúa a PortCastelló en la primera línea del proceso de transformación energética del país". Añade que esto "permite reforzar nuestro papel como puerto estratégico para la cadena de valor de la eólica marina, con capacidad para atraer inversión, generar empleo y posicionar a Castellón como nodo logístico de referencia en el Mediterráneo".

Empleo y competitividad

Desde el puerto se remarca que este hub eólico "permitirá atraer inversión privada significativa, y su desarrollo podría generar entre 1.000 y 1.500 empleos directos y hasta 5.000 indirectos". Para Ibáñez, "estamos ante una oportunidad histórica", ya que Port-Eolmar "nos permitirá acceder a fondos europeos para consolidar infraestructuras que garanticen la competitividad de nuestro puerto y con el acuerdo aprobado hoy nos posicionamos como uno de los principales candidatos para liderar el desarrollo de la industria eólica marina flotante en España".

El objetivo pasa por ampliar la dársena sur en 500.000 metros cuadrados de nueva superficie, lo que incluye 875 metros lineales de muelle y hasta 20 metros de calado, "configurando un espacio preparado para la fabricación, ensamblaje y botadura de plataformas flotantes y aerogeneradores", apuntan desde PortCastelló.

Apoyo institucional y financiación

Unos planes que ya cuentan con preparativos en marcha. Uno de ellos es la mota de cierre, obra ya finalizada, y el proyecto de ampliación del muelle de costa. Las dos actuaciones cuentan con el respaldo de Puertos del Estado, que ha validado el plan de inversiones 2025-2029 de la Autoridad Portuaria de Castellón, donde se incluye la dotación presupuestaria para acometer las infraestructuras portuarias necesarias para este desarrollo.

El desarrollo de plataformas para el montaje de instalaciones eólicas marinas forma parte del objetivo nacional y europeo de incrementar la generación de energías renovables. Se ha marcado la meta de alcanzar tres gigavatios de potencia eólica marina antes de 2030, y para ello se requieren amplias superficies y calados adecuados para instalar industrias centradas en esta finalidad.

Oportunidad estratégica para Castellón

PortCastelló es una de las autoridades portuarias con mayores posibilidades para estos desarrollos, ya que la necesidad de estas empresas coincide con la escasa capacidad en otros puertos importantes del país. De esta manera, la instalación castellonense puede posicionarse de lleno en esta nueva modalidad de proyectos energéticos.