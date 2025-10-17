¿Eres de la provincia de Castellón y estás fuera? Queremos conocer tu historia

‘Mediterráneo’ quiere contar la historia de los castellonenses que, por motivos laborales, familiares, por estudios o necesidad han hecho las maletas para residir de forma temporal o permanente en diferentes países. Hasta el momento ya han relatado su caso provinciales que residen en países tan variados como China, Estados Unidos, Nueva Zelanda, Alemania, Suiza, Dinamarca, República Dominicana o Brasil.

Desde este periódico queremos dar voz a quienes nacieron en Castellón, pero actualmente viven lejos de la provincia para que nos cuenten las peculiaridades de sus destinos, así como que nos expliquen cuáles fueron los motivos que les llevaron en su día a abandonar su tierra natal. Independientemente de cuál sea tu profesión y lo lejos que te encuentres, seguro que tu relato resulta más que interesante a los lectores y posibles viajeros que estén pensando acudir de vacaciones o quizá por motivos laborales al país en el que te encuentras.

Aquí puedes leer alguna de las historias que hemos contado.