Todos estos restaurantes y chefs son los que puedes conocer ya y hasta el domingo en Castelló Ruta de Sabor: descubre dónde

La Diputación Provincial apuesta por la excelencia gastronómica en el IV Festival Castelló Ruta de Sabor. La institución provincial, a través del Patronato Provincial de Turismo, inició este viernes la cuarta edición del evento gastronómico que reúne en Benicàssim, hasta este domingo, a más de una veintena de productores castellonenses y 13 chefs Estrella Michelin y Sol Repsol que exhiben la excelencia culinaria con los mejores sabores de la provincia.

«Durante tres días, la calidad de nuestros productos y las cuidadas elaboraciones van a volver a atraer a los paladares más exigentes reafirmando, en esta cita, la apuesta de la Diputación por mostrar y poner en valor toda la grandeza gastronómica de nuestra tierra», destacó la presidenta de la institución provincial, Marta Barrachina.

Barrachina destaca la "riqueza gastronómica"

La dirigente provincial, junto a la consellera de Innovación, Industrial, Comercio y Turismo, Marián Cano, el vicepresidente y responsable del área Turística, Andrés Martínez, y la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués, visitó ayer el certamen gastronómico ubicado en el anfiteatro Pepe Falomir junto a la Torre Sant Vicent, donde se desarrolla un amplio programa de actividades y muestras que giran alrededor de la excelencia de los productos de Castelló Ruta de Sabor.

Durante la visita a los diferentes expositores, Barrachina puso en valor el espacio «en el que se concentra una muestra de esa amplia riqueza gastronómica de la que podemos presumir en la provincia de Castellón y que cada día más personas descubren». «Es un orgullo comprobar cómo bajo la marca Castelló Ruta de Sabor tenemos ya más de medio millar de miembros que cada día con su trabajo mejoran, todavía más, la gastronomía de Castellón y la experiencia única de saborear sus productos», añadió Andrés Martínez.

La muestra congrega a más de 20 de empresas castellonenses: Licora (l’Alcora); La Posteta (Figueroles); Fruits de la Terra (La Pobla de Benifassà); La Cabanenca (Burriana); Agua de Benassal; Mel Mas de l’Argila (Benlloch); La Tosquilla (Nules); Mieles La Alquería (Montanejos); Porcellet (Traiguera); Patatas fritas Geysel (Sant Mateu); Licor Nelet (Vila-real); Turrones Agut de Benlloch; Jamones Alfredo Monfort (Todolella); Croquellanas Melanosporum (Morella); Bolíssim (Vilafranca); Mos de Bresca (Llucena); Clos d’Esgarracordes (Les Useres); Quesos Tot de Poble (Les Coves de Vinromà); Finca Varona La Vella (Sant Mateu); Cerveceria artesana l’Audaç (Soneja); Quesos de Catí y Pobill Ecològics (Càlig/Traiguera).

Chefs de renombre

Otro de los atractivos es la presencia de cocineros de renombre. Los estrella michelin de Castellón Miguel Barrera, de Cal Paradís; Alejandra y Emanuel, de Atalaya; y Raúl Resino, forman parte del elenco, que hará conferencias y showcookings abiertos a todo el público.

Junto a ellos, el evento reúne además a referentes del panorama autonómico como Vicky Sevilla (Arrels, Sagunto) o del nacional como Álvaro Mina (Mina, Bilbao), Germán Espinosa y Diego Mondragón (MAE, Barcelona), Alvar Hinojal (Alquimia – Laboratorio, Valladolid), María Gómez (Magoga, Cartagena), Fran López (Villa Retiro, Xerta -Tarragona), Aitor López (Citrus del Tancat, Alcanar - Tarragona) y Fran Martínez (Maralba, Almansa).

En total, suman doce Estrellas Michelin y dieciocho Soles Guía Repsol, “algo que confirma el nivel y la importancia de un evento impulsado por la Diputación de Castellón, a través del Patronato Provincial de Turismo, que se ha convertido en referente al aunar nombres tan reconocidos con la alta calidad de los productos de ‘Castelló Ruta de Sabor’, a la que se siguen sumando cada día más productores”, ha resaltado la dirigente provincial.

Una docena de restaurantes

Respecto a los establecimientos de restauración, son media docena de restaurantes los que disponen de estand propio: Riscla, de l’Alcora, Vermuda de Alcossebre, el foodtruck La Porcelleta de Traiguera y desde Benicàssim, Rebost de Roures, Taberna La Niña y El Tinglao.

Para toda la familia

El IV Festival Gastronómico ‘Castelló Ruta de Sabor’ cuenta también con espacios familiares y zonas de descanso, así como actividades de animación, para ampliar esta experiencia gastronómica. Tras una primera jornada, la feria abrirá sus puertas este sábado en horario de 11.00 a 22.00 horas, mientras que el domingo 19, el horario será de 11.00 a 15.00 horas.