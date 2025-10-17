Los autónomos de Castellón esperan que no se aplique un 'sablazo' en las cuotas: "Sería una locura"

Son un símbolo de emprendimiento, son sus propios jefes y conforman una parte considerable del tejido económico de Castellón. Pero cada mes sufren por el dinero que les quedará tras el pago de impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social. Los más de 43.000 autónomos de la provincia están considerados como unos valientes, y desde hace unos días andan preocupados por un nuevo obstáculo: la propuesta del Gobierno de incrementar las bases de cotización.

El presidente de la federación de autónomos ATA en la Comunitat Valenciana, Alberto Ara, explica que, si se aplica esta subida, "todos tendrán que pagar más", en una horquilla que va desde los 11 hasta los 206 euros al mes. Se considera como un sablazo. Un dinero que se suma al actual marco de cotizaciones, que data de 2022. "En aquella ocasión se hizo un planteamiento de abonar cuotas en función de los ingresos, por lo que el 75 % de los autónomos pagaron lo mismo o menos de lo que pagaban antes". Desde la organización advierten de que el cambio "contradice el propio espíritu de la norma" aprobada hace apenas tres años.

Un incremento de 23 millones anuales

Con esta modificación, los trabajadores por cuenta propia de Castellón deberían aportar unos 23 millones de euros más al año, que se suman a los diferentes costes que afrontan los profesionales por abrir la persiana cada día.

A pesar de la inquietud que genera la propuesta del Gobierno, Alberto Ara apunta a que hay muchas posibilidades de que el anuncio no llegue a prosperar. "Desde ATA ya se ha solicitado la retirada de la propuesta, y se debe tener en cuenta que el cambio supone una modificación del real decreto ley de 2022, por lo que sería necesario el trámite parlamentario", detalla.

Un debate político abierto

A la previsible oposición del PP y Vox, se han unido "las opiniones contrarias de Junts, Esquerra o incluso Sumar". La propuesta parte del Ministerio de Seguridad Social, distinto al de Empleo, que lidera Yolanda Díaz.

Como ocurrió con la iniciativa de reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, si el Gobierno no ata una mayoría parlamentaria, no puede prosperar. "Creemos que no llegará a votarse, ante lo desproporcionado de la subida", opina Ara.

"Un incremento muy superior al IPC"

El representante de la principal federación de autónomos de España en la Comunitat explica que el actual contexto "es bueno en las magnitudes macroeconómicas, pero la situación es mucho más delicada para una mayoría de trabajadores por cuenta propia, que tienen menos de cinco empleados en su negocio". Además, el planteamiento del Ejecutivo no contempla una subida de cuotas uniforme.

Los que tienen ingresos más bajos –y por tanto, menos pago de autónomos– deberían abonar 17 euros mensuales adicionales. Si sus ingresos son de hasta 670 euros al mes, la cuota quedaría en 217,37 euros mensuales, la tercera parte de toda su facturación. "Son unos incrementos muy superiores al IPC", apunta.

En cambio, el aumento de 11 euros afectaría a quienes perciben entre 900 y 1.300 euros mensuales. Algo que se percibe como una incongruencia desde este colectivo. Con el actual tablero político en el Congreso, la propuesta no tiene expectativas de prosperar. Pero algunos lo ven como una espada de Damocles para el futuro.