Auge de la vivienda en Castellón: se duplica el empleo en la construcción y se necesita más mano de obra

La vivienda ha pasado a ocupar un espacio central del debate público. Los titulares sobre la escalada de precios se alternan con la vuelta de las grúas en las ciudades con más demanda, y la necesidad de disponer de nuevos hogares para las generaciones más jóvenes. Mientras tanto, las cifras de compraventas han alcanzado niveles de récord desde el estallido de la burbuja inmobiliaria. En Castellón se contabilizaron 7.066 operaciones en el primer trimestre del año, la cifra más alta desde los años del boom.

Unas magnitudes que tienen un impactante reflejo en el empleo del sector de la construcción. Los datos más recientes de afiliación a la Seguridad Social, aportados por el Institut Valencià d’Estadística, muestran que al cierre del tercer trimestre del año eran 13.622 las personas que se dedicaban a esta actividad. Una década atrás, en el mismo trimestre de 2015, la cifra era de 7.078. Es decir, los trabajadores se han duplicado en 10 años en la provincia.

Escasez de mano de obra y auge de las reformas

El presidente de la Asociación Provincial de Empresas de la Construcción de Castellón (Apecc), David Ruiz, expone que este fuerte crecimiento se explica "por lo mucho que ha cambiado el sector". Si en 2011, todavía bajo los efectos del estallido de la burbuja inmobiliaria "apenas había grúas, ahora hay obras nuevas, también hay actividad de rehabilitaciones y reformas, y los fondos europeos para actuaciones de eficiencia energética se han hecho notar". Eso sí, recuerda que este acelerón "no alcanza las cifras de empleo y obras registradas en años como 2004 o 2005".

El responsable de la organización detalla que el principal problema que se encuentran las empresas tiene que ver con la "escasez de mano de obra". Añade que "si hubiera 200 personas con conocimientos en construcción dispuestas a trabajar, se incorporarían de inmediato". Recuerda que hace dos meses "se hizo un curso de encofrador dentro del plan Castelló Activa, y de 14 alumnos ya están trabajando nueve".

Estabilidad laboral y nuevas promociones

Un ejemplo más tiene que ver con la estabilidad de los empleados: en Castellón, el 88% de los trabajadores son indefinidos y a jornada completa. La necesidad de cubrir puestos no solo se produce para sustituir a quienes se jubilan. "Hay mucha necesidad, porque con la crisis muchos trabajadores se fueron de la construcción a otros sectores, y ahora hacen falta", apunta Ruiz.

El auge también se detecta en el campo de la promoción inmobiliaria. Desde Marina d’Or Construcciones confirman este crecimiento y coinciden en que "falta gente, como ocurre en cualquier campo de la economía que está en expansión". Señalan que hay "más edificaciones, más demanda por parte de quienes buscan emanciparse y necesidad de disponer de más vivienda social".

Precios altos y riesgo de enfriamiento

En cambio, algunos promotores muestran cautela sobre la salud de la construcción. "Hay una demanda tremenda, pero la mayoría de jóvenes que se acercan a preguntar no tienen dinero para pagar una vivienda", explican. Atribuyen esta situación a "los impuestos: de los 200.000 euros que puede costar un piso, casi la mitad se van en diferentes modalidades de presión fiscal, cuando en otras épocas era del 22%". Por eso, advierten de que el sector se expone a un fuerte reajuste por falta de compradores con capacidad económica.