De Benicarló a la ‘Champions’ de educación

Benicarló tiene el privilegio de contar con uno de los mejores profesores del país, David García García. Así lo atestiguan los premios Educa Abanca al Mejor Docente de España 2025, que acaban de seleccionarle entre los diez finalistas en Secundaria y Bachillerato.

Profesor de Tecnología en tercero y cuarto de ESO y Bachillerato en el IES Joan Coromines de Benicarló, David García es el único maestro que da clases en la provincia de Castellón seleccionado como finalista en las seis categorías. Los ganadores, que obtendrán mil euros, se desvelarán el 31 de enero del próximo año en una gala que tendrá lugar en A Coruña.

Para David su nominación ha sido «una sorpresa inesperada, puesto que hay muchos grandes profesionales, profesores de gran talento con los que he tenido la suerte de coincidir este año, y es un privilegio que podamos contar con docentes tan motivados».

Y es que está convencido de que el mérito de su nominación es de sus alumnos. «Este año mis alumnos han obtenido 13 premios educativos que han debido pesar a la hora de que me hayan seleccionado, porque sin el esfuerzo de mis estudiantes nada sería posible».

Viaje a los USA

Como ejemplo de ello, se han alzado con el último premio nacional Endesa Educa, y llevan tres años consecutivos participando en un viaje formativo a Nueva York y Boston, visitando universidades como Harvard o Yale, en una iniciativa de Fundación LaCaixa.

La candidatura al premio Educa Abanca la presentan alumnos o familiares, y tras superar una primera fase fue cuando contactaron con David García y este presentó documentación sobre «mi metodología, mi forma de trabajar en las aulas desde hace años».

El profesor sabe que para llegar hasta sus alumnos «no hay una píldora mágica, todo empieza por la mirada al estudiante, cada uno tiene unas necesidades y hay que tratar de entenderlos, qué necesitan y cómo, para flexibilizar cómo les apoyamos en el aula, cómo motivarles a aprender».

Cambio de rumbo

David García, que nació en València en 1977, tuvo unos inicios atípicos en la enseñanza, puesto que se formó como ingeniero de telecomunicaciones. «Cuando acabé la carrera monté una empresa con un amigo pero luego vi que quería hacer algo más, ya tenía experiencia como animador juvenil y un día conocí en una biblioteca a alguien que se convirtió en un amigo y me inició en el mundo docente».

Dicho y hecho, en 2008 aprobó las oposiciones y empezó a dar clases en Cataluña. Hace unos años regresó a Castellón «porque mi mujer es de Benicarló y queríamos volver aquí». Primero dio clases en el Leopoldo Querol de Vinaròs y este es su cuarto curso consecutivo en el IES Joan Coromines de Benicarló, población en la que este mismo año ha sido mantenedor de sus fiestas.

Feria del Conocimiento

Allí impulsó el pasado curso «uno de los proyectos que más me han ilusionado, una Feria del Conocimiento que contó con 51 carpas y fue visitada por 4.000 personas». Una iniciativa «para generar en el alumnado inquietud por conocer la ciencia y enamorarse de la curiosidad por aprender».

Y como David García no es de aquellos que se duermen en los laureles, ya prepara con sus alumnos «una segunda edición más grande, en la que queremos que vengan proyectos de otras comunidades autónomas».