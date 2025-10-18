La Diputación fortalece el Consorcio Provincial de Bomberos con la incorporación de 40 profesionales

La Diputación de Castellón fortalece el Consorcio Provincial de Bomberos y mejora la respuesta ante emergencias con la incorporación de 40 profesionales.

Un total de 28 bomberos conductores, 7 oficiales y 1 cabo, que se incorporarán a la plantilla del Consorcio Provincial, están realizando un curso en el IVASPE. Y, a ellos, se suma el proceso selectivo de operador de comunicaciones con la incorporación de cinco plazas, un proceso que ya se encuentra en su fase final.

La suma de personal al Consorcio Provincial de Bomberos forma parte del balance de estos dos años “en los que hemos dotado a nuestros profesionales de los medios más eficientes y seguros para una prestación óptima del servicio”, ha señalado la presidenta de la Diputación, Marta Barrachina.

La dirigente provincial ha ensalzado la gestión resolutiva de la Diputación, asegurando que “hemos avanzado en resolver las demandas y necesidades de los cuatro parques de bomberos profesionales y los cinco parques de bomberos voluntarios para facilitar el trabajo de los profesionales que velan por la seguridad de la ciudadanía”.

“Desde que iniciamos la legislatura nos hemos marcado el compromiso de dotar a nuestros bomberos de los mejores medios posibles, porque para nosotros es una prioridad la seguridad. Y lo estamos consiguiendo con más personal, más vehículos, mejores instalaciones y una atención más rápida y eficaz”, ha incidido Marta Barrachina.

Al respecto, en dos años, la Diputación de Castellón ha ejecutado una inversión muy importante que ha permitido incorporar a los distintos parques de bomberos de la provincia una amplia gama de vehículos diseñados y adaptados a las necesidades de los profesionales. En total, se han adquirido 20 vehículos para el Consorcio Provincial, entre ellos, un vehículo de Puesto de Mando Avanzado ligero.

Como ha explicado el diputado de Bomberos, David Vicente, se han incorporado diferentes clases de vehículos como camiones BFP (Autobomba Forestal Pesada) o BFL (Bomba Forestal Ligera), para reforzar la lucha contra los incendios forestales, así como una embarcación de salvamento y rescate, entre otras clases y tipos de vehículos para “garantizar una mayor seguridad, tanto a los efectivos, como a nuestros ciudadanos”.

En este sentido, el diputado provincial ha hecho hincapié en la apuesta por la modernización de los vehículos, insistiendo en que “durante la anterior legislatura, no se incorporó ni un solo camión de bomberos al parque móvil”. “En dos años, hemos revertido esa situación con una inversión real en medios totalmente equipados que ya están operativos en los distintos parques de la provincia”, ha expresado.

Inversión

Una inversión que no se ha limitado a los medios materiales, sino que ha venido acompañada de un importante refuerzo del personal. Así, se han incorporado 28 plazas de bomberos conductores; 7 plazas de oficial; 1 plaza de cabo; y 5 plazas de operador de comunicaciones.

“Creemos en un cuerpo profesional y apostamos por ello porque su función es fundamental para nuestra provincia”, explica el diputado David Vicente. Para lograrlo, además de las plazas ya asignadas, se ha llamado a 50 bomberos más de la bolsa que se han quedado en proceso selectivo de bombero–conductor. Todos ellos ya han empezado el curso de nuevo ingreso del consorcio para incorporarse en breve.

Al respecto, la presidenta Marta Barrachina ha señalado que “queremos tener el mejor servicio de bomberos que podamos y vamos a seguir actuando para tener un mejor Consorcio en el futuro”. Un propósito que se traduce en un refuerzo de efectivos en cuerpos de apoyo y especializados. En el caso de Protección Civil, se han incorporado 25 nuevos voluntarios.

Asimismo, se ha creado la unidad de Brigadas Rurales de Actuaciones Forestales (BRAF), asignadas a Xert, Vall d’Alba, Zucaina y Caudiel. Todas ellas disponen de una estructura perfectamente organizada para hacer frente a las actuaciones encargadas de prevención y apoyo a los medios en extinción.

A estos efectivos se suma una Unidad de Divulgación y Prevención, para dar a conocer el gran trabajo de este cuerpo de profesionales.

Además de ello, la presidenta de la institución provincial ha destacado la puesta en marcha de nuevas helisuperficies para garantizar la atención de urgencias médicas en el interior de la provincia de Castellón. Las nuevas helisuperficies se encuentran en Zorita, BarracasTorás y La Jana. Además, durante este mes de octubre finalizarán los trabajos de la helisuperficie localizada en Torre d’en Besora. Estas instalaciones, tal y como ha explicado la presidenta provincial, “son estrategias para mejorar la respuesta a las emergencias en los pueblos de montaña y en las zonas más inaccesibles”. “Gracias a ello se recorta el tiempo de asistencia sanitaria, así como el tiempo de traslado de los bomberos ante incendios forestales”.

La apuesta por las helisuperficies sextuplica el balance del pasado mandato, cuando solo se construyó la de Sueras. “Creemos que su eficacia es fundamental a la hora de evacuar personas”, ha incidido.