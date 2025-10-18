El inesperado hallazgo al retirar un montón de basura flotante frente a la costa de la provincia de Castellón
En una de las vigilancias marítimas rutinarias de los agentes medioambientales, localizan «una gran mancha de residuos» que tenía sorpresa
Encontrar basura en el mar, lamentablemente, ya no es una novedad. Tanto es así, que entre las tareas rutinarias de los agentes medioambientales en sus periódicos servicios de vigilancia marítima, es muy común sacar residuos flotando o sumergidos en las aguas del Mediterráneo. Lo que no es tan habitual es lo que han descubierto este viernes en uno de esos servicios, algo que ayuda a entender el impacto invisible que las acciones humanas tienen en el medio natural.
Según explican desde la Associació Agents Mediambientals, los servicios de vigilancia marina se activaron en su momento para realizar controles de los fondos de posidonia, «pero cuando no hay fondeos, hacemos otras tareas, como el control de la pesca recreativa» y en esas travesías de control, que suelen tener salida en Orpesa y cubren desde la costa de Castelló hasta la Serra d'Irta, «si vemos basura, la sacamos».
Este viernes, según relatan, han dado con «una mancha enorme de basura» y han acudido a retirarla «porque era un peligro para la navegación y para la fauna marina».
Al aproximarse, han identificado que se trataba de una gran cantidad de bidones de plástico, junto a sacos de rafia y otros plásticos. Al extraerlos del agua, han descubierto que en el interior de algunas de las garrafas «había varios ejemplares de pez ballesta».
Indican que esta especie «suele ponerse debajo de los objetos flotantes», no es tan normal que estén en su interior. En algún momento, se metieron dentro de los bidones «y ya no pudieron salir». Los agentes medioambientales han abierto los recipientes y han liberado a los peces que, al tacto, «parecían como huecos, seguro que llevaban tiempo sin alimentarse de forma adecuada».
Pero ese no ha sido el único descubrimiento insólito. En uno de los bidones «estaba clavado el sable de un pez espada». Deducen que «debía estar cazando entre la basura y en pleno ataque lo clavó en la garrafa». En la naturaleza de estos animales está la estrategia de poder desprenderse del sable, que se regenerará de manera natural, y eso es lo que debió suceder.
Existe la fundada sospecha de que los bidones de plástico se hayan utilizado para llenar de gasolina los motores de las narcolanchas en alta mar. Tras vaciarlos, los lanzan al agua.
Como se ha mencionado, más allá de la curiosidad de este hallazgo, este hecho llama la atención sobre la gravedad de la presencia de basura en el mar, que va a más, y las consecuencias directas y negativas que tiene en ese entorno, cuando la fauna marina se ve obligada a convivir con los residuos que los humanos desechan en el agua.
