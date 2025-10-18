Nueva invasión de mosquitos en el litoral de Castellón tras las últimas lluvias

«Es imposible, solo he hecho que salir del coche y han empezado a acercarse por decenas. Enseguida hemos vuelto a subir y al cerrar las puertas, ya había una docena de mosquitos dentro». Lo relataba este viernes una vecina de Nules pero sus palabras podrían ser suscritas por vecinos de todo el litoral de Castellón, desde Xilxes o Moncofa a Benicàssim u Orpesa. Y es que, como viene ocurriendo después de cada episodio de lluvias continuadas, las aguas estancadas se han convertido en el perfecto caldo de cultivo para los molestos insectos.

Como decíamos, en Nules aventurarse a salir a la calle, sobre todo en la playa, conlleva asumir el riesgo de exponerse a los mosquitos, que ya proliferan de forma desproporcionada. El edil de Sanidad, Ramón Martínez, no duda en señalar que se trata de una cuestión de salud pública en la que las administraciones competentes deberían intervenir. El Ayuntamiento, dice, realiza todos los tratamientos que están en su mano, pero después de realizar uno aéreo en la zona de la finca del Pou antilarvicida, llegaron las últimas lluvias y la eclosión es masiva.

También sufren estas molestias en la Llosa, donde el jueves por la tarde hubo que suspender entrenamientos de fútbol «porque a los niños se los comían», explicaron.

En la vecina Almenara el Ayuntamiento ha retomado tras las lluvias las fumigaciones en el pueblo y en la playa, y recuerda que «todo el año se realizan tratamientos de manera persistente y continuada, tanto en el término municipal como en la playa Casablanca».

A su vez, el Ayuntamiento de Burriana ha intensificado las labores de fumigación extraordinaria en todo el término municipal ante la proliferación registrada tras las lluvias del último mes. La actuación, en colaboración con la Diputación, se está llevando a cabo en instalaciones deportivas, parques, jardines y en todos los poblados marítimos, con el objetivo de garantizar el bienestar y la tranquilidad de los vecinos.

También en Almassora, para evitar la proliferación de los molestos dípteros, el concejal de Medio Ambiente, Juan Luis Marín, explica que la empresa concesionaria del servicio de control de plagas ha incrementado las labores de vigilancia para detectar posibles focos y poder tratar con suficiente antelación las larvas antes de que eclosionen.

Desde la Diputación, el responsable de Medio Natural, José María Andrés, señaló: «La presencia de larvas es mínima porque los tratamientos aéreos hicieron su efecto, pero vamos a seguir con todos los equipos por vía terrestre para bajar la población de adultos».

Así, añadió: «Entre semana tenemos una decena de equipos peinando toda la provincia, sobre todo donde hay más ejemplares adultos». En cuanto a la actuación más inmediata, avanzó: «Este fin de semana vamos a tener cuatro equipos de guardia para seguir mientras se detecten molestias».

No obstante, el PSPV denunció este viernes que la plaga de mosquitos «se le ha ido de las manos a Marta Barrachina por segundo año consecutivo y se ha vuelto un infierno».

