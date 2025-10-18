El 'subidón' del huevo pone en jaque a bares y panaderías de Castellón: "Es escandaloso"

Dentro de una cadena de producción, cualquier cambio provoca una reacción. Este es el caso de la producción alimentaria en Castellón que ha visto como el precio de los huevos se ha disparado un 15,9%, entre enero y septiembre, y un 18% en los últimos 12 meses.

Este subidón en el coste de esta materia prima repercute directamente sobre negocios como las panaderías o los restaurantes, donde el uso de este alimento es muy habitual. En las últimas semanas, señalan haber sufrido un incremento que oscila entre 50 y 60 céntimos por docena, lo que presiona su resistencia que repercuta en el bolsillo de los clientes.

Desde el Gremi de Forners de Castelló, su maestro mayor, César Solsona, explica: "Hemos sufrido una subida de 6 euros por caja". Cada caja cuenta con 10 docenas de huevos y en Pa i Pastes, la panadería que regenta Solsona en Castelló, "utilizamos cuatro cajas a la semana", lo que significa un gasto de casi 25 euros más cada siete días.

César Solsona, maestro mayor del Gremi de Forners de Castelló, en su panadería. / Manolo Nebot

En total, son cerca de 100 euros mensuales más que, según señala este profesional, "debemos asumir nosotros como negocio, porque no se puede estar todos los días cambiando precios al cliente".

Reducir el margen de beneficio

Solsona lo ilustra con un caso práctico. "En los encargos, yo trabajo siempre con un precio cerrado. Si un cliente quiere una coca de patata y almendra, y a mí se me encarece el valor de los huevos, no puedo provocar que cambie lo que había concretado con el cliente". Por eso, toca aguantar y "reducir el margen de beneficio".

"Nosotros cambiamos los precios de septiembre en septiembre, por eso nos tocará esperar hasta entonces para recuperar parte de lo perdido", comenta César Solsona. Además, añade que no pueden renunciar a productos frescos y naturales. "Por eso debemos seguir comprando huevos de primera calidad, aunque signifique un gasto mayor".

Subida escandalosa

En la misma línea se pronuncia Juan Adsuara, presidente de la Asociación Provincial de Panadería y Pastelería de Castellón. "La subida ha sido muy escandalosa durante esta semana", apunta y añade que "como siga así, tendremos que aplicar un incremento en los precios".

En su caso, el encarecimiento ha sido de "unos 50 céntimos por docena" y recuerda que "nos pasó lo mismo durante la pandemia, pero no solo con los huevos. También afectó a otros productos como el aceite o la almendra. Ahora dicen que es debido a la gripe aviar, pero el alza está siendo muy exagerada esta vez".

Esto introduce el problema del incremento de precio, no solo en los huevos, sino en todas las materias primas de los productos panaderos. "El chocolate ha subido un 200% y la almendra cuesta unos 10 euros el kilo. Y sucede lo mismo con la mantequilla".

300 euros en medio año

Tampoco son ajenos a este fenómeno los negocios de hostelería. Así lo explica Corina de la Cruz, la responsable de Casa Cano, un restaurante que sirve almuerzos y menús del día. "En medio año, el gasto en materias primas ha subido unos 300 euros", reconoce y, en el caso de los huevos, "pagamos ahora unos 50 céntimos más por cada docena que compramos".

De la Cruz afirma que "aguantamos, pero al final tendrá que repercutir sobre los precios, si queremos mantener el beneficio".