Alcohólicos anónimos en Castellón: El tortuoso camino para controlar la adición al alcohol

Para los alcohólicos, seguir bebiendo es sinónimo de cárcel, manicomio o muerte. Esta es una máxima que conocen muy bien las personas que luchan contra esta enfermedad, pero de la que la mayoría no puede escapar, por mucho que sepan a donde conduce.

Para intentar huir de este destino ominoso, desde hace 16 años, Alcohólicos Anónimos brinda su ayuda en la provincia de Castellón a las personas con esta adicción para embarcarles en un recorrido de sanación psicológico y espiritual que los lleve a la abstinencia.

Para conocer el origen de esta comunidad internacional toca remontarse al 10 de junio de 1935 y viajar hasta Akron (Estados Unidos). El encuentro entre William Griffith Wilson, un corredor de bolsa que llevaba seis meses sin consumir alcohol, y el cirujano Robert Holbrook Smith, que aquel día bebió su última copa, fue el primer paso para que se brindaran ayuda uno al otro para mantenerse alejados del consumo de alcohol.

Este fue el primer paso para la creación de una comunidad internacional de apoyo entre enfermos de alcoholismo que, en la actualidad, cuenta con más de 123.000 grupos en 180 países.

Como explica Julio (nombre que puede ser ficticio, ya que en la asociación se guarda el anonimato), responsable del grupo de Castelló, en la actualidad la provincia están operativas congregaciones en esta ciudad, Vinaròs y Benicarló. "También había reuniones en Vila-real y el Grau de Castelló, pero la pandemia no perdonó", señala.

En la capital, en estos momentos, "hay tres encuentros semanales que se celebran en la parroquia de San Francisco", a la que acuden "todo tipo de personas, el único requisito es que deseen dejar de beber".

"Asisten personas desde los 25 hasta los 80 años, tanto hombres como mujeres, pero es verdad que la mayoría son hombres sobre los 40 años. Solo un tercio de las personas que vienen son mujeres", señala Julio que añade que "el 10% de la población sufre esta enfermedad y los lleva a tener una vida ingobernable con un alto grado de sufrimiento que daña su entorno familiar y su entorno laboral".

Por eso, desde Alcohólicos Anónimos, "se propone un programa social, de índole espiritual, para conocer los detonantes del alcoholismo en cada persona y saber por qué se ha llegado a esta situación".

El programa de los 12 pasos

La base del camino hacia la sobriedad es el programa de los 12 pasos. Se trata de una ruta, con distintas estaciones, para buscar una sanación espiritual que abra la posibilidad de un cambio psíquico y de los patrones de conducta.

Dentro de estos pasos, Julio apunta la relevancia de algunos de ellos. "Hay que admitir nuestra derrota contra el alcohol y creer en un poder superior, ya sea Dios u otro concepto, que está por encima de nosotros. Además, tenemos que hacer un inventario moral de nuestro problema y ser conscientes de nuestros miedos e inseguridades para reforzar nuestra personalidad", enumera.

Una imagen de una de las reuniones de Alcohólicos Anónimos en Castelló. / Kmy Ros

"Se debe afrontar todo sin culpa y sin vergüenza, compartirlo con los compañeros y pedir perdón a quienes se ha hecho daño", afirma. Una vez que se ha logrado este despertar espiritual, "toca llevar el mensaje al siguiente alcohólico, porque tenemos que ofrecerles nuestro testimonio para que puedan dejar de bebe".

Pero el camino hasta la sobriedad no es sencillo. De hecho, desde Alcohólicos Anónimos, apuntan que siempre se sigue siendo un enfermo de alcoholismo, solo que en estado de sobriedad. Julio cumple 18 años sin beber, pero sabe que hay recaídas o borracheras secas, que es el síndrome que sufre una persona en recuperación de una adicción al alcohol.

Es una carrera de fondo en la que hay que saber aguantar, porque una cerveza puede ser el regreso a los antiguos hábitos abandonados.

La ayuda de los padrinos

Como refuerzo, los nuevos miembros están ayudados por un padrino. Se trata de un modelo para los alcohólicos en proceso de sanación, un ejemplo de sobriedad. No hay imposiciones, ni obligaciones, ni castigos; todo lo que aporta este padrino son sugerencias y consejos para afrontar el camino hacia el abandono del alcohol.

Las personas interesadas pueden conocer más detalles sobre la labor que desarrolla esta asociación llamando al teléfono 963 917 160 o enviando un correo a la dirección ocs@area08aa.org. También pueden saber más sobre los horarios de los grupos que, en la actualidad, están activos en la provincia de Castellón consultando la página web www.alcoholicos-anonimos.org.

"Bebes para escapar de los problemas y la realidad, pero al final te genera más conflictos que soluciones" "Bebes para escapar de los problemas y la realidad, pero al final te genera más conflictos que soluciones". Quique lleva 16 meses viviendo en Alfondeguilla y asistiendo al grupo de Alcohólicos Anónimos de Castelló, desde que llegó a España de su país natal, Honduras. Aunque acumula 16 años sobrio, se pasó casi 30 años enganchado a la bebida, desde que empezó a consumir alcohol regularmente con 13 años. "Fue un proceso gradual. Al principio, iba a las fiestas y todo era algarabía, pero llegó un momento en que me emborrachaba para escapar de lo que sentía, para huir de la realidad", explica. Esto le generó problemas cada vez mayores con su familia y en el trabajo, y no tardó en provocarle el estigma de alcohólico. "Mis hijas me veían aparecer por casa borracho, y mi situación era cada vez más lamentable", rememora Quique que, sin poder evitarlo, se distanció de sus personas queridas y perdió la confianza de sus amigos, que se alejaron de él. La calle se convirtió en su cama y "utilizaba el alcohol para dormir anestesiado. No quería despertarme por la mañana", recuerda. Fue entonces cuando "unas personas me hablaron sobre Alcohólicos Anónimos y me aseguraron que podían ayudarme, pero el adicto no acepta su propia enfermedad". Pero, después de un fin de semana sin parar de beber, «me dije el lunes que no bebería y me convencí de ir a Alcohólicos Anónimos». Ahí inició su proceso de curación y "me enteré de que era una enfermedad mental y me explicaron en qué consistía". Además, "comprendí el daño que había causado a los que me rodeaban" y, aunque al principio su familia prefirió mantener las distancias por falta de confianza, "he conseguido recuperar un buena relación con mis hijas". "Emborracharme suponía o una gran alegría o una gran tristeza, era incapaz de controlar mis emociones», explica, pero entrar en Alcohólico Anónimos supuso un proceso de limpieza que «me permitió ver la luz al final del túnel". Ahora le toca "ofrecer a otros la ayuda que se me ha brindado para que salgan del fango".