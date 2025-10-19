Los concursos de acreedores se disparan: Ya superan la veintena a la semana en Castellón

La cifra de personas que se declaran en quiebra en la provincia de Castellón mantiene una tendencia ascendente que parece no tener techo. En el primer semestre de 2025, en los juzgados de lo Mercantil castellonenses se presentaron un total de 521 concursos de acreedores, lo que supone un total de 20,1 solicitudes de estas características a la semana.

Un dato que muestra la continua progresión de estos procedimientos que, en el mismo periodo del 2024, fueron 339, lo que implica un incremento del 53,7% en apenas doce meses, según los datos estadísticos publicados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Un 689% menos que en 2021

Pero esto solo es una muestra de un acusado crecimiento que alcanza más del 689% desde 2021, cuando en los seis primeros meses del año solo se registraron 66 concursos de acreedores en Castellón. Fueron casi 8 veces menos que las acreditadas durante 2025.

Dentro de estas cifras, la mayoría de las bancarrotas vienen presentadas por personas naturales que acumulan 473 de estas declaraciones. La subida también es destacada en comparación con 2024 cuando se contabilizaron 298, lo que implica un incremento del 58,7%.

Solo 10 pertenecieron a empresas, lo que significa un descenso en comparación con el año pasado cuando fueron 28 en el mismo periodo. La caída fue del 64,2%. Completa esta estadística el número de personas jurídicas que entraron en quiebra.

En la primera parte de 2025, se sumaron 38, por los 20 que se presentaron durante el pasado año. En este caso, el repunte alcanzó el 90%. Esto quiere decir que prácticamente se duplicó la cifra en doce meses.

Menos desahucios

Las estadísticas del CGPJ muestran una dinámica contraria en la cifra de lanzamientos practicados por los órganos judiciales en el primer semestre de 2025. En total, se certificaron 180 desahucios hasta el mes de junio, 41 menos que los completados en 2024, cuando fueron 221. En términos porcentuales, el descenso fue del 18,5%.

Al contrario de lo que sucede con los concursos de acreedores, el número de lanzamientos afianza una tendencia claramente descendente. En las estadísticas de 2021, durante la primera mitad del año, fueron 408 los lanzamientos practicados. En estos últimos cuatro años, la bajada fue de un 55,8%.

La principal causa de estos desahucios fueron los procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU). Es decir, por el impago de las rentas de alquiler se ejecutaron 129 lanzamientos hasta junio de 2025. El año pasado fueron menos, ya que se registraron un total de 127.

En cambio, sí que se produjo una caída destacada en los desahucios realizados por ejecuciones hipotecarias. Si en el primer trimestre de 2024 fueron 95, este año se han quedado en 50. Un descenso que supera el 47%.