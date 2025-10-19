La plantilla pública de Castellón ‘engorda’ y bate otro récord

La persona que recibe en el registro del Ayuntamiento, el médico que atiende en el centro de salud, la docente del instituto, los efectivos de la Policía Nacional o la responsable de la brigada municipal. Todas estas personas forman parte de la plantilla de las administraciones públicas, que en Castellón está integrada ya por 33.254 personas, según los últimos datos de la Seguridad Social a cierre de este mes de septiembre.

El empleo público, teniendo en cuenta tanto a funcionarios como a interinos, alcanza así un nuevo máximo en el territorio provincial, pues nunca en la serie histórica se había registrado este nivel. El crecimiento resulta imparable en los últimos ejercicios y solo en la última década se incorporan cerca de 9.381 empleados, lo que supone un aumento del 39%, ya que en 2015 el total era de 23.873.

Dicho aumento en diez años sitúa a Castellón entre las 15 provincias españolas donde más crece la plantilla pública. Ocupa la posición número 14 y supera a territorios con más población como Asturias (29%), Sevilla o Zaragoza (25%). Se sitúa al mismo nivel que Barcelona (39%) y sobrepasa la media nacional (38%). No obstante, el repunte es aún mayor en Valencia (49%) y Alicante (52%).

Diferencias notables

Si se miran los datos con lupa, las diferencias entre administraciones resultan abismales. Los organismos del Gobierno central cuentan con una plantilla más contenida en suelo castellonense, con apenas 2.833 efectivos, solo un 13% más que en 2015 (2.501).

Las entidades locales (ayuntamientos y Diputación) se sitúan en el segundo escalón, con 8.638 personas, un 19% más que hace una década (7.232).

La Generalitat Valenciana es la líder indiscutible en número de empleados públicos en la provincia, con 21.783 trabajadores, debido a competencias como sanidad y educación. Dos de cada tres trabajadores públicos están a su cargo.

La plantilla dependiente de la Generalitat es también la que más crece, con un aumento del 54% o 7.644 personas más respecto a 2015 (14.139). En resumen, ocho de cada diez nuevos empleados públicos en Castellón han sido incorporados por la administración autonómica.