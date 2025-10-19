Juan José Ferrer: «Las mujeres van ganando presencia y ya suponen el 20% en el colectivo de cazadores jóvenes»

El presidente de la federación de caza de Castellón, Juan José Ferrer, analiza, en una entrevista concedida a Mediterráneo, el inicio de una temporada en la que el conejo será la especie estrella en zonas con superpoblación y aborda las iniciativas para potenciar el sector.

--¿Cómo se presenta la campaña de caza y cuándo finalizará?

--La temporada general comenzó el 12 de octubre y finalizará el 6 de enero. En muchas zonas de la provincia se ha iniciado con lluvias, pero con la misma ilusión de siempre. Castellón es una provincia muy rica y diversa en hábitats, y eso se refleja en la variedad de especies y modalidades. En algunas zonas predomina más una u otra especie, pero lo que sí es común en toda la provincia es el trabajo, la dedicación y el cuidado del entorno que realizan los cazadores durante todo el año.

--¿Cuál es la cifra de cazadores federados en Castellón y en la Comunitat? ¿Aumentan?

--En la provincia de Castellón contamos con más de 11.000 cazadores federados, y en el conjunto de la Comunitat Valenciana con alrededor de 36.000. Aunque la falta de relevo generacional es uno de los retos que tenemos por delante, las cifras se han mantenido estables en el último año. Desde la Federación seguimos impulsando proyectos y actividades que acerquen la caza a los jóvenes y fomenten la incorporación de nuevos federados.

--¿Qué perfil tiene el cazador y qué porcentaje de ellos son jóvenes, mujeres y mayores?

--El 95% de los cazadores siguen siendo hombres, pero entre los más jóvenes el porcentaje se aproxima ya a un 80-20%, lo que demuestra que las mujeres están ganando presencia poco a poco. Desde la Federación, a través de la Escuela de Caza y Naturaleza, estamos trabajando activamente para incrementar la participación femenina y juvenil, con actividades formativas, jornadas y talleres que acercan la actividad cinegética desde una perspectiva educativa y de respeto por el medio natural.

--Ha sido un año húmedo y un verano caluroso. ¿Esto puede marcar la temporada en sentido positivo o negativo?

--El medio natural siempre está condicionado por el clima, pero los cazadores somos conscientes de ello y trabajamos todo el año para compensar los efectos de los periodos secos o excesivamente lluviosos. Gracias a la inversión del sector -más de 16 millones de euros anuales en mejoras del hábitat, bebederos, siembras y gestión de fauna-, se consigue mantener un equilibrio que favorece tanto a las especies cinegéticas como a la fauna en general.

--¿Cuáles son las especies que más se van a cazar y cómo se presentan las poblaciones?

--Las especies vienen reguladas por la Orden General de Vedas y los planes técnicos de cada coto, por lo que varían según la zona. En términos generales, el conejo sigue siendo una de las especies más cazadas en aquellas áreas donde hay sobreabundancia. Las poblaciones se mantienen equilibradas gracias al trabajo de los cazadores en la gestión de sus acotados.

--¿Cuánto le cuesta al cazador invertir en la actividad cinegética en total y qué gastos se incluyen?

--Es una cifra muy variable, ya que depende de la zona, la modalidad y el tipo de caza. En las zonas con sobreabundancia, donde se requiere un mayor esfuerzo, los gastos suelen ser superiores. Pero en general, los costes fijos más habituales incluyen seguros, licencias, munición, mantenimiento y alimentación de los perros, veterinario, aportación al coto y desplazamientos. En cualquier caso, más allá del coste económico, los cazadores dedican tiempo, esfuerzo y recursos al cuidado del monte y la fauna durante todo el año.

--La convivencia de la actividad cinegética con el deporte y el senderismo en los montes a veces no siempre es fácil. ¿Han pedido al Gobierno valenciano algún tipo de medidas?

--La caza y el resto de actividades en el medio natural son perfectamente compatibles si existe respeto, información y planificación. Hay una cosa clara: los cazadores desarrollamos en la mayor parte del territorio una actividad impuesta por la propia administración, en la que invertimos tiempo, recursos y esfuerzo, y que además es una de las más reguladas y con mayor carga normativa. Sin embargo, no estamos en igualdad de condiciones con respecto a otras actividades que se realizan en el medio natural. Por eso, desde la Federación reclamamos que se priorice y reconozca la función social y ambiental de la caza, especialmente en lo relativo a la gestión de poblaciones y la prevención de daños.

--Recientemente se ha publicado un nuevo decreto de ungulados. ¿Consideran que va a contribuir a agilizar la labor cinegética?

--Así lo esperamos. La burocracia ha sido hasta ahora uno de los principales obstáculos para poder actuar con rapidez ante situaciones de sobreabundancia. Este nuevo decreto puede ayudar a simplificar los procedimientos y facilitar el trabajo de los cazadores, aunque todavía queda mucho camino por recorrer. Desde la Federación seguiremos colaborando con la administración para que las medidas se traduzcan en una gestión más ágil, eficaz y adaptada a la realidad del territorio.