Solo tienes cuatro minutos para evitar daño cerebral

Sin oxígeno una célula muscular de una pierna puede lesionarse y morir en pocas horas, pero el cerebro solo necesita entre cuatro y seis minutos para sufrir un daño irreversible tras una parada cardíaca si no se practica la reanimación del paciente. Las posibilidades de supervivencia dependen en gran medida de la intervención de los testigos mientras llega la ambulancia: se cifran entre el 10 y el 30% y disminuyen drásticamente cada minuto que pasa. Según datos de la Conselleria de Sanitat, los equipos médicos del SAMU han reanimado a 1.185 pacientes en parada en lo que va de año, de ellos 176 en la provincia de Castellón.

Como cada año, con motivo del Día Mundial de la Reanimación Cardiopulmonar, este jueves 16, profesionales del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Comunitat Valenciana (SESCV) celebraron en las tres capitales de provincia jornadas para concienciar sobre la importancia de conocer la técnica de la reanimación cardiopulmonar básica. Así, los profesionales del SESCV formaron a la población en general para saber cómo identificar cuando se está ante una persona en parada cardiorrespiratoria, cómo actuar y cómo realizar la reanimación cardiopulmonar básica o masaje cardiaco.

Protocolo telefónico

La directora general de Asistencia Hospitalaria, Asunción Perales, recordó: «Cualquiera puede salvar una vida con o sin conocimientos de las maniobras de reanimación cardiopulmonar básica, ya que al dar el aviso al 112, se activa el protocolo telefónico mediante el que personal del CICU da indicaciones a quien esté con una persona que esté sufriendo una parada cardiorrespiratoria para que pueda realizarle el masaje cardíaco hasta la llegada de los servicios médicos de emergencia»

Una actuación fundamental, porque como recordó: «Las investigaciones avalan que se puede aumentar las posibilidades de supervivencia en más del 50% si se realiza la reanimación cardiopulmonar básica en los primeros instantes de una parada cardíaca».

Este año los CICU han gestionado una media de 21 llamadas al día relativas a parada cardiorrespiratoria. En el 74% de los casos se activó el protocolo telefónico y en el resto no procedía o se dieron otras circunstancias que no justificaban su aplicación.