Alumnos de la universidad gastronómica Gasma de Castellón, finalistas del certamen Copa Jerez Junior

Dos equipos del grado en Gastronomía Gasma de Castellón forman parte del cuarteto que se ha clasificado para la gran final de la I edición del certamen de armonías gastronómicas Copa Jerez Junior, al que concurrían 12 equipos procedentes de instituciones académicas de alto nivel.

De este modo, los chefs Rodrigo Pareja y Sofía Morales, junto a los sumilleres Andrés Hoyo e Isabella Ramírez, han demostrado su valía en este concurso enogastronómico que invita a jóvenes talentos de la gastronomía y el servicio de sala a demostrar su creatividad desarrollando el mejor maridaje con los Vinos de Jerez y Manzanilla, según han informado fuentes de Gasma.

El próximo reto será el de superar las propuestas de los otros dos equipos finalistas (IES Escuela de Hostelería y Turismo de Alcalá y Basque Culinary Center) el 21 de octubre en Jerez de la Frontera, donde elaborarán sus recetas y argumentarán sus maridajes ante un jurado de reconocidos expertos del sector gastronómico.

Sobre Gasma

Gasma es el campus de Gastronomía y Management Culinario de la Universidad CEU Cardenal Herrera en Castellón. Es la primera Universidad no estatal de la Comunitat Valenciana, con una cuarta parte de estudiantes internacionales y una clara orientación global.

Copa Jerez

Copa Jerez Junior es el concurso que conecta a futuras promesas de la cocina y la sala con el conocimiento y el talento en el maridaje de los Vinos de Jerez y Manzanilla. Una experiencia formativa y creativa donde los equipos participantes deben demostrar sus habilidades culinarias y su conocimiento de los vinos del Marco de Jerez creando su propia propuesta de maridaje.

El equipo ganador será invitado a asistir a la Cumbre Gastronómica Madrid Fusión 2026. Además, durante su estancia, tendrá la oportunidad de disfrutar del menú maridaje que representará a España en la final internacional de Copa Jerez 2025, elaborado por el restaurante Poncio WM.