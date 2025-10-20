La brecha de género en las pensiones: Dos de cada tres mujeres, por debajo del salario mínimo en Castellón

La brecha de género todavía es evidente en la provincia de Castellón cuando se trata de pensiones. Las carreras de cotización de las mujeres, en muchos casos, se ven interrumpidas por periodos de cuidados de hijos o familiares dependientes, lo que penaliza sus periodos de alta en la Seguridad Social y termina por afectar la cuantía de sus pensiones.

Si se echa un vistazo a las estadísticas de agosto ofrecidas por la Seguridad Social, se puede comprobar que dos de cada tres mujeres pensionistas cobran por debajo del salario mínimo interprofesional (SMI). En Castellón, son 41.716 las mujeres que reciben mensualmente menos de 1.114 euros, lo que supone el 67,9% de las 61.462 pensionistas que hay en la actualidad en la provincia.

Esto contrasta con el de los hombres, que en la actualidad contabilizan solo 27.771 con una pensión menor que el SMI. El porcentaje es del 43,6% del total de 63.721 pensionistas hombres que cobran por jubilación en Castelló.

Entre el SMI y la pensión máxima

La diferencia de género se amplía si se analiza el tramo entre el SMI y la pensión máxima, donde el número de hombres aumenta hasta el 55%, ya que en valores absolutos son 35.025. En el caso de las mujeres, el dato cae hasta las 18.938 y significan el 30,8%.

Todo esto se traduce en una diferencia de más de 350 euros en la pensión media que cobran hombres y mujeres. En concreto, son 363 euros de distancia, ya que en el caso masculino la cantidad es 1.516,76 euros y baja hasta los 1.156,76 euros en el femenino.

Una distancia que casi alcanza el 24%. Esto se explica porque los sueldos de las mujeres más bajos, así como sus empleos más precarios y sus carreras de cotización más cortas.

Más que la media nacional

Aún a pesar de esta brecha en las pensiones entre hombres y mujeres, destaca que las mujeres de Castellón perciben más que la media nacional. En España, la pensión media se encuentra en 1.081,33 euros, lo que implica que las pensionistas provinciales cobren 75 euros más al mes.

Por su parte, entre los hombres, la cantidad mensual es de 1.571,63. Los pensionistas de la provincia están por debajo de la media del territorio nacional, con 55 euros menos en cada nómina.

También se percibe la diferencia de género en el momento de retiro del mundo laboral. Según los datos en el ámbito nacional, los hombres se retiran diez meses antes que las mujeres.

De nuevo, las interrupciones de la vida laboral por el cuidado de hijos o familiares, unido a los sueldos más bajos, fuerza que se retiren más tarde, si quieren recibir una pensión de mayor cuantía. Además, solo en el caso de que perciban más de una pensión, las mujeres superan a los hombres en la cantidad de dinero que reciben cada mes.