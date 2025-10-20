Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El tiempo en Castelló: Afronta una semana cálida con máximas que superarán los 30º

Los días más cálidos serán miércoles y jueves

CASTELLON / BENICASSIM. CALOR. GENTE EN LAS PLAYAS Y PASEO MARITIMO F SALVADOR VACIO POR EL CALOR

CASTELLON / BENICASSIM. CALOR. GENTE EN LAS PLAYAS Y PASEO MARITIMO F SALVADOR VACIO POR EL CALOR / MANOLO NEBOT ROCHERA

Carmen Tomás

Carmen Tomás

Castellón

Castellón afronta una semana cálida con temperaturas que se acercarán o superarán los 30 °C en el litoral de Valencia, Alicante y sur de Castellón y mínimas superiores a 20 °C, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Los días más cálidos serán miércoles y jueves.

Así, en puntos como la Vall d'Uixó o Almenara las máximas llegarán a los 30º en el ecuador de la semana. También en Almassora, Orpesa o Castelló el jueves podrá llegarse a esta temperatura debido al predominio de los vientos del sur o suroeste, según se desprende de la previsión por municipios de Aemet.

Atención a los vientos

Así, de cara al jueves 23 de octubre se esperan vientos moderados del oeste con rachas muy fuertes en el interior y las máximas experimentarán un ligero ascenso en la mitad sur y litoral de Castellón.

Noticias relacionadas y más

De cara al fin de semana

Esta situación meteorológica se mantendrá hasta el viernes. Desde Aemet han informado que un frente irá atravesando la Comunitat Valenciana de norte a sur desde la noche del sábado, lo que podría traer lluvias débiles y una bajada de las mínimas.

Castelló


Morella


Peñíscola


Segorbe


Vinaròs


La Vall d'Uixó


Alcalà de Xivert


Onda


Vall d'Alba

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La dana Alice, en directo: Castellón vive una nueva jornada de alerta naranja y suspensiones de clases
  2. Castellón activa la alerta por riesgo de granizo y tormentas intensas
  3. Lleno por dana: más de 100 reservas hoteleras de última hora en Peñíscola a causa de Alice
  4. ¿Cuándo dejará de llover en Castellón?
  5. La subida de los precios en esta campaña despierta el interés por rejuvenecer las fincas de clemenules
  6. Las lluvias se aferran a Castellón tras el paso de ‘Alice’: nuevas alertas para este lunes
  7. Consecuencias de la Dana Alice: Una carretera cortada en Castellón por las lluvias
  8. El inesperado hallazgo al retirar un montón de basura flotante frente a la costa de la provincia de Castellón

Así será la nueva sede de la Autoridad Portuaria de Castellón: Casi 6 millones de coste y alma de cerámica

Así será la nueva sede de la Autoridad Portuaria de Castellón: Casi 6 millones de coste y alma de cerámica

Castelló conoce cómo será la nueva sede de la Autoridad Portuaria

Castelló conoce cómo será la nueva sede de la Autoridad Portuaria

El tiempo en Castelló: Afronta una semana cálida con máximas que superarán los 30º

El tiempo en Castelló: Afronta una semana cálida con máximas que superarán los 30º

VOX propone quitar fondos a Palestina para invertirlos en el Grao de Castellón

VOX propone quitar fondos a Palestina para invertirlos en el Grao de Castellón

El festival gastronómico ‘Castelló Ruta de Sabor’ reafirma su éxito con el aval de miles de asistentes

El festival gastronómico ‘Castelló Ruta de Sabor’ reafirma su éxito con el aval de miles de asistentes

Una firma de la cerámica de Castellón concederá 5.000 euros de premio al mejor proyecto internacional

Una firma de la cerámica de Castellón concederá 5.000 euros de premio al mejor proyecto internacional

Alumnos de la universidad gastronómica Gasma de Castellón, finalistas del certamen Copa Jerez Junior

Alumnos de la universidad gastronómica Gasma de Castellón, finalistas del certamen Copa Jerez Junior

La brecha de género en las pensiones: Dos de cada tres mujeres, por debajo del salario mínimo en Castellón

La brecha de género en las pensiones: Dos de cada tres mujeres, por debajo del salario mínimo en Castellón
Tracking Pixel Contents