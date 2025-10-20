El tiempo en Castelló: Afronta una semana cálida con máximas que superarán los 30º
Los días más cálidos serán miércoles y jueves
Castellón afronta una semana cálida con temperaturas que se acercarán o superarán los 30 °C en el litoral de Valencia, Alicante y sur de Castellón y mínimas superiores a 20 °C, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Los días más cálidos serán miércoles y jueves.
Así, en puntos como la Vall d'Uixó o Almenara las máximas llegarán a los 30º en el ecuador de la semana. También en Almassora, Orpesa o Castelló el jueves podrá llegarse a esta temperatura debido al predominio de los vientos del sur o suroeste, según se desprende de la previsión por municipios de Aemet.
Atención a los vientos
Así, de cara al jueves 23 de octubre se esperan vientos moderados del oeste con rachas muy fuertes en el interior y las máximas experimentarán un ligero ascenso en la mitad sur y litoral de Castellón.
De cara al fin de semana
Esta situación meteorológica se mantendrá hasta el viernes. Desde Aemet han informado que un frente irá atravesando la Comunitat Valenciana de norte a sur desde la noche del sábado, lo que podría traer lluvias débiles y una bajada de las mínimas.
