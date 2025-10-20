El Consell presume de las ayudas por la dana en Castellón frente a la "desidia" de Sánchez

Cuarenta millones de euros en ayudas para Castellón frente a 2,6 millones. El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha criticado la diferencia entre las subvenciones que ha recibido la provincia por parte de la Generalitat y las que obtendrá del Gobierno central para reparar los daños que la dana de finales del 2024 provocó en infraesctructuras y caminos rurales de la provincia y ha acusado al Ejecutivo de Pedro Sánchez de «desidia».

Durante una visita a las obras de canalización del barranco de La Font en Benlloc , Barrachina ha recordado que el Consell ha actuado en 206 caminos rurales de la provincia que resultaron gravemente afectados por las intensas lluvias de octubre y noviembre del 2024 y ha destinado 40 millones . «Sin embargo, el Gobierno de Pedro Sánchez la semana pasada aprobó 2,6 millones, y no para 71 municipios que fueron los afectados, sino solo para 12», ha asegurado.

El conseller Barrachina durate su visita a Benlloc. / Mediterráneo

El titular de Agricultura ha insistido en que mientras el Gobierno de Carlos Mazón, «que es el peor financiado de España, es capaz de encontrar 40 millones, el de Sánchez, con una capacidad económica 20 veces mayor, solo aporta un año después 2,6 millones». «Mientras unos muestran compromiso con los valencianos otros hacen de la desidia su forma de actuar frente a la Comunitat», ha criticado a través de las redes sociales.

Actuación en Benlloc

Durante su visita a las obras de canalización del barranco de la Font en Benlloc, una actuación que cuenta con una inversión de 591.415,39 euros y que permitirá reducir el riesgo de inundaciones en el casco urbano, así como mejorar la seguridad de los vecinos, el conseller ha dicho que la obra « soluciona un problema histórico de desbordamientos en el municipio y garantiza una mayor protección frente a lluvias intensas».

El Barranco de la Font, en su tramo urbano, recoge las aguas de los barrancos del Consell y de la Font, que confluyen en la plaza-badén inundable de la calle Agua, punto de inicio de la actuación. Hasta ahora, los desbordamientos se producían con lluvias de corta recurrencia debido a la escasa capacidad hidráulica del cauce y al estrangulamiento del puente de la carretera CV-156.

Las obras avanzan a buen ritmo en el tramo comprendido entre la plaza de la calle Agua y el área situada aguas abajo del puente de la carretera CV-156. El proyecto contempla el encauzamiento a cielo abierto del barranco a lo largo de una longitud de cien metros, mediante la ejecución de muros de hormigón armado revestidos interiormente con mampostería de piedra natural, lo que permitirá reforzar la capacidad hidráulica y al mismo tiempo mantener una imagen acorde con el entorno.

Asimismo, se lleva a cabo la urbanización de las calles laterales con pavimento de hormigón impreso, lo que contribuirá a mejorar la accesibilidad y el aspecto urbano del área. En paralelo, se realiza el acondicionamiento del puente de la CV-156, que incluye la protección de la cimentación mediante una losa de hormigón.