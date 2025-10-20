Marta González: «No me diagnosticaron TDAH hasta los 32 años»
"En las niñas el diagnóstico del trastorno por déficit de atención suele ser tardío porque no son tan hiperactivas como los chicos"
La castellonense Marta González Mateu es una de las personas que compartirán su experiencia en las jornadas sobre TDAH de la UJI, en concreto en la del próximo 25 de octubre.
A sus 34 años, tan solo hace dos que fue diagnosticada de TDAH. «A una amiga mía de mi misma edad acababan de diagnosticárselo y me explicó que con la medicación había mejorado mucho. Hablando con ella, vi que yo también podía tener TDAH». Así, explica: «Yo solía pensar que podía estar desarrollando alzhéimer porque a menudo se me olvidaban cosas, pero acudí a una psicóloga y vimos que era por el TDAH: no es que olvides las cosas, sino que no estás prestando atención y no las retienes».
Desde que sabe qué es lo que le pasa está «mucho mejor, más ordenada, porque afrontar el TDAH sin las pautas necesarias es muy caótico».
Marta asegura: «Tenemos muchas barreras que no se ven a simple vista, porque a veces parece que no nos enteremos de lo que nos dicen y es porque no podemos prestar atención».
Enfermera
Eso sí, remarca: «El TDAH no está reñido con tener una carrera profesional», como demuestra ella misma, que ejerce como enfermera en el departamento de maternidad y pediatría del Hospital Comarcal de Vinaròs. E incide: «Es clave el diagnóstico precoz, que en las niñas suele ser tardío porque no acostumbran a ser tan hiperactivas».
Suscríbete para seguir leyendo
- La dana Alice, en directo: Castellón vive una nueva jornada de alerta naranja y suspensiones de clases
- Castellón activa la alerta por riesgo de granizo y tormentas intensas
- Lleno por dana: más de 100 reservas hoteleras de última hora en Peñíscola a causa de Alice
- Las lluvias se aferran a Castellón tras el paso de ‘Alice’: nuevas alertas para este lunes
- ¿Cuándo dejará de llover en Castellón?
- Castellón aún mira al cielo tras dejar las lluvias más de 120l/m² en tres días
- La subida de los precios en esta campaña despierta el interés por rejuvenecer las fincas de clemenules
- Aemet empeora la previsión por lluvia en Castellón para el domingo: alerta naranja