Marta González: «No me diagnosticaron TDAH hasta los 32 años»

La castellonense Marta González Mateu es una de las personas que compartirán su experiencia en las jornadas sobre TDAH de la UJI, en concreto en la del próximo 25 de octubre.

A sus 34 años, tan solo hace dos que fue diagnosticada de TDAH. «A una amiga mía de mi misma edad acababan de diagnosticárselo y me explicó que con la medicación había mejorado mucho. Hablando con ella, vi que yo también podía tener TDAH». Así, explica: «Yo solía pensar que podía estar desarrollando alzhéimer porque a menudo se me olvidaban cosas, pero acudí a una psicóloga y vimos que era por el TDAH: no es que olvides las cosas, sino que no estás prestando atención y no las retienes».

Desde que sabe qué es lo que le pasa está «mucho mejor, más ordenada, porque afrontar el TDAH sin las pautas necesarias es muy caótico».

Marta asegura: «Tenemos muchas barreras que no se ven a simple vista, porque a veces parece que no nos enteremos de lo que nos dicen y es porque no podemos prestar atención».

Enfermera

Eso sí, remarca: «El TDAH no está reñido con tener una carrera profesional», como demuestra ella misma, que ejerce como enfermera en el departamento de maternidad y pediatría del Hospital Comarcal de Vinaròs. E incide: «Es clave el diagnóstico precoz, que en las niñas suele ser tardío porque no acostumbran a ser tan hiperactivas».