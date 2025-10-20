Un nuevo protocolo mejorará la atención de 12.600 jóvenes de Castellón con TDAH

El tratamiento de las personas con trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad (TDAH) está a punto de entrar en una nueva etapa en la Comunidat Valenciana con la inminente publicación de un nuevo protocolo sanitario del que podrán beneficiarse en la provincia de Castellón más de 12.600 niños y adolescentes.

Este plan, cuya publicación está pendiente de las últimas fases de revisión, es abordado en unas jornadas que organiza Apadahcas (Asociación de Padres de Afectados de Castellón) en la Facultat de Ciències de la Salut de la UJI los sábados 18 y 25 de octubre.

Jornadas de Apadhacas en la UJI / MANOLO NEBOT ROCHERA

El nuevo protocolo ha sido muy demandado por estas asociaciones durante años de inacción por parte de las administraciones. Como explica la presidenta de Apadahcas, Mónica Mingarro, «ahorrará numerosas gestiones a los afectados por déficit de atención, que ahora contarán, entre otros beneficios, con unidades especializadas en las que diferentes profesionales abordarán de forma coordinada los casos más difíciles».

Jornadas en la UJI / MANOLO NEBOT ROCHERA

Hasta ahora solo existía un plan similar por parte de la conselleria de Educación «pero estaba cojo sin la parte sanitaria porque necesitamos las dos», señala Mingarro.

Más atención a los adultos

Por ello este protocolo establece un vínculo directo entre ambas áreas. Será un plan unificado para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del TDAH en todas las etapas de la vida. «Una de nuestras principales reivindicaciones es que se preste más atención al paciente adulto, porque los protocolos actuales se centran demasiado en la etapa infanto-juvenil y no hay especialistas o atención específica para la etapa adulta», apunta la presidenta de Apadahcas.

También se pretende dotar de unidades especializadas e interdisciplinares a los afectados, centrarse en la formación de médicos, profesores y familias para detectar y manejar este trastorno, y aumentar el apoyo a las familias con más asesoramiento.

Y no menos importante, se trabajará en la concienciación y lucha contra el estigma para mejorar la comprensión del TDAH.