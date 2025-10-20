El peligroso amianto sigue presente en Castellón: "Hay aún millones de metros cuadrados por retirar"

Era un material asequible, ligero y muy resistente a los cambios de temperatura. Pero con el tiempo se comprobó que las fibras que desprende pueden provocar cáncer de pulmón. El 15 de diciembre se cumplirán 23 años desde la prohibición de la uralita y los materiales de construcción con amianto, aunque todavía siguen presentes en naves industriales y casetas de campo de Castellón.

Una directiva europea establece que en 2028 debería estar todo retirado, algo que parece poco viable. Ramón Ruiz, responsable de una empresa de Borriol especializada en su retirada, explica que la firma no solo trabaja en la provincia, sino también en Granada o Segovia. "En Castellón sigue habiendo millones de metros cuadrados de techos de uralita", afirma, una situación que se repite en todo el país. Además, pueden producirse daños como los ocasionados por granizadas, como la ocurrida este verano en la Plana Baixa. "Si se raja, no se puede reparar, porque la obligación es retirar todo el amianto y hacer una cubierta nueva", comenta.

Inventario pendiente

La demora en este proceso se debe al desconocimiento de los propietarios y a la lentitud de numerosos ayuntamientos. "Todos deberían haber completado un análisis de su territorio, en un proceso que debía acabar en abril de 2023; los hay que lo han hecho, y los hay que no", apunta. Sin ir más lejos, en Cataluña se calcula que solo una tercera parte tiene este inventario. En la Comunitat Valenciana, las conselleries de Industria y Medio Ambiente explican que no hay un censo autonómico, al ser competencia municipal.

Costes y trabas

El otro factor que preocupa es el coste económico, que Ruiz reconoce como "brutal". Solo cinco metros cuadrados suponen un gasto de 3.000 euros. "En una nave industrial el precio se escala, pero una cubierta de 5.000 metros cuadrados puede costar 500.000 euros". Por eso, muchas naves quedan abandonadas, ante un hándicap económico difícil de asumir.

El elevado precio se debe a los numerosos trámites administrativos: planes previos de retirada, análisis, supervisión y al equipamiento especial que deben utilizar los operarios. En todo momento llevan monos de un solo uso y mascarillas especiales, para evitar inhalar fibras perjudiciales para la salud.

Falta de vertederos

Tras la retirada, debe hacerse un procedimiento especial de transporte de residuos. Aquí aparece otra dificultad. "En la Comunitat no hay vertederos especiales donde depositar fibrocemento, por lo que hay que ir a otras comunidades, que en cualquier momento pueden alegar que sus plantas están saturadas", advierte Ruiz.