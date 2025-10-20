El PSPV critica la "posición sectaria" del PP al negarse a aceptar la quita de la deuda valenciana

El secretario general del PSPV-PSOE de Castelló, Samuel Falomir, ha acusado al PP de Carlos Mazón de adoptar una posición “sectaria e irresponsable” al rechazar la condonación de 12.000 millones de euros de la deuda valenciana planteada por el Gobierno de España “únicamente para perpetuar el falso relato de un supuesto agravio financiero con Catalunya”.

Falomir ha subrayado que “solo hay una razón de peso para decir ‘no’ a esta quita y perjudicar a las comunidades autónomas: lo que mande Génova”. En este sentido, ha recriminado al PP que “prefieren defender los intereses de Feijóo antes que los de los cinco millones de valencianos y valencianas”.

Además, ha recordado que rechazar la condonación “es como rechazar que el banco te perdone parte de la hipoteca de tu casa”.

Alivio financiero

El dirigente socialista ha calificado de “incomprensible” que Mazón haya dicho “no” a un alivio financiero que “mejoraría de forma inmediata la capacidad económica de la Generalitat” y, aún más, en un momento en el que, tras la dana, “es necesario destinar recursos urgentes a la reconstrucción de nuestra tierra”.

Falomir ha querido dejar claro que esta medida no tiene nada que ver con privilegios para Catalunya, sino que “viene a corregir el sobreendeudamiento provocado por las políticas del PP durante la crisis financiera, cuando Mariano Rajoy y Cristóbal Montoro asfixiaron económicamente a las comunidades autónomas con recortes y restricciones”.

“El problema lo generaron ellos con su política de control del gasto y reducción de los servicios públicos. Ahora hablamos de 12.000 millones que reforzarían la solvencia para garantizar sanidad, educación y servicios sociales”, ha explicado.

Financiar el Hospital General

“Con los recursos que se liberarían cada año en intereses y cuotas de vencimiento podríamos financiar un nuevo Hospital General de Castelló, ampliar los de la Plana y Vinaròs, reducir las listas de espera, construir colegios en todos los pueblos y mejorar las infraestructuras viarias”.