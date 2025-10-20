Las ventas de coches crecen un 13% en Castellón: "Es un momento dulce"

Las matriculaciones de vehículos crecen con fuerza en Castellón durante 2025, tras varios años marcados por el impacto del covid, la crisis energética y los paros temporales en sectores productivos clave.

Según los datos facilitados por la patronal Faconauto, entre enero y septiembre se registraron 8.424 vehículos, un 12,97% más que en el mismo periodo de 2024.

El mes de septiembre destacó especialmente, con 900 matriculaciones, un incremento del 37,4%, a pesar de ser tradicionalmente un periodo débil para los concesionarios.

Opiniones del sector

La impresión general en las principales marcas de la provincia es positiva, aunque con matices.

Pepe Cortés, de Toyota Cobelsa, afirma que es “un momento dulce para el sector”, y destaca que el mercado de particulares “crece aún más”. Espera que la tendencia se mantenga hasta final de año, subrayando “la buena respuesta a nuestra gama de coches híbridos, enchufables y eléctricos”, beneficiados en parte por las ayudas del Plan Moves, destinado a fomentar la compra de vehículos sostenibles.

Por su parte, Jorge Andreu, de KIA, explica que “septiembre ha sido un mes bueno, cuando normalmente suele ser todo lo contrario”, y apunta un detalle interesante:

“Los vehículos de ocasión se han encarecido, sobre todo los que tienen pocos kilómetros, así que muchos clientes han preferido comprar uno nuevo, porque la diferencia de precio no compensaba”.

El mercado de ocasión también mantiene un buen ritmo: con casi 20.000 vehículos vendidos, ha crecido un 5% entre enero y septiembre, mientras que en septiembre avanzó un 1,4%.

Andreu advierte que el crecimiento de nuevas matriculaciones no ha sido uniforme. “Han aparecido muchas marcas nuevas, sobre todo chinas, y eso hace que las cifras se repartan entre más fabricantes que antes”, señala.

Ayudas agotadas y cambio de tendencia

Una de las razones que explican el repunte de septiembre tiene que ver con el agotamiento de los fondos del Plan Moves.

“Ha habido quien ha querido aprovechar las ayudas antes de que se acabaran”, menciona un responsable del sector.

En cuanto a las preferencias del cliente, las matriculaciones de gasolina y diésel bajan un 17% y un 6%, respectivamente, mientras que las electrificadas se disparan un 51%.

Desde Lexus, Javier Arrando confirma que “ha subido el ritmo de ventas, aunque a principios de año había más alegría y menos incertidumbre”.

Sobre las ayudas públicas, puntualiza que “han sido un estímulo, pero las autoridades deberían tener presente que si se hacen planes como el Moves, deben ser fáciles y reducir la burocracia” para animar a más compradores.