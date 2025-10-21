25 aniversario del Hospital de la Plana de Vila-real

El viernes día 20 de octubre, de hace ahora 25 años comenzaba, bajo un temporal de gota fría el traslado de los pacientes ingresados en el antiguo hospital Gran Vía de Castelló al nuevo Hospital de la Plana de Vila-real. 12 ambulancias convencionales y 4 medicalizadas escoltadas por las fuerzas de seguridad fueron necesarias para efectuar dicho traslado. Así lo rememoraba este martes la gerente del departamento en el acto de conmemoración del 25 aniversario. El lunes 23 de octubre, a las 8.05 horas, el servicio de Urgencias atendía a su primer paciente. Comenzaba así la andadura de un centro sanitario que en la actualidad atiende a más de 200.000 ciudadanos.

Como hospital universitario desde el año 2000 cerca de 350 Médicos Internos Residentes (MIR) de diferentes especialidades han completado su formación en el centro. En ese sentido, el conseller de Sanitat, Marciano Gómez ha “pasado de 180 camas a 255, aumentado el servicio de urgencias en más de un 40 %, y la actividad quirúrgica un 35%, lo que demuestra que tenemos un sistema valenciano de salud consolidado, que funciona bien, en el que hemos hecho la mayor inversión de la historia, con más de 9.100 millones de euros”.

Más de 1.000 profesionales

Gómez ha querido agradecer a los más de 1.000 profesionales al servicio del hospital que han formado parte de “esta gran familia”.

Proyectos de futuro

En cuanto a los proyectos de futuro, Gómez ha anunciado que la Conselleria de Sanitat licitará en 2026 las obras del nuevo edificio de consultas externas del Hospital Universitario de La Plana por un valor cercano a los 25 millones de euros.

También ha informado de la ampliación de la Unidad de Cuidados Intensivos del hospital con cuatro boxes nuevos y una sala de intervención, cuya ejecución está prevista también para el próximo año, con una inversión cercana al millón de euros.

En concreto, el nuevo edificio de consultas externas contará con 77 consultas médicas, 25 consultas de enfermería, 4 salas técnicas/enfermería, un Hospital de Día de 550 metros cuadrados en zonas separadas de adultos y pediátrico y 7 salas de trabajo administrativo.

Ampliación

En cuanto a la ampliación del hospital, se ha aprobado ya el plan funcional para las Fases I y II. La Conselleria de Sanidad trabaja en la preparación del expediente de contratación para la redacción del proyecto y la dirección de esta obra, que supondrá un nuevo bloque constructivo de unos 4.000 m2 distribuidos en cuatro niveles y que albergará, entre otros servicios, una nueva unidad de endoscopias, “dotada con el más moderno equipamiento e instalaciones para este tipo de pruebas”. Está prevista la licitación de este contrato de redacción de proyecto y dirección de obra en el primer trimestre de 2026 con una inversión total de más de 20 millones de euros.

Casa de Partos

Preguntado por la casa de partos, prevista por el Gobierno del Botànic, apeló que hay que priorizar. "En el momento que tengamos, resueltos con criterios adecuados a la calidad asistencial exigibles para los ciudadanos de La Plana y Alto Mijares el resto de cartera de servicios no lo plantearíamos", aseveró Gómez.

Al acto asistieron la delegada del Consell, el director territorial, alcaldes y representantes de los municipios del departamento, gerentes de la agrupación sanitaria interdepartamental, losgerentes de los últimos 25 años, jefes de servicio, coordinadores.