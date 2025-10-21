Los altos precios de la naranja provocan una ola de robos en el campo en Castellón

La naranja cotiza este año a precios pocas veces vistos y eso ya está provocando que esta fruta se sitúe en el punto de mira de los ladrones. La Unió Llauradora ya ha recibido quejas de varios agricultores ante los primeros robos de la cosecha de cítricos que, además, causan importantes destrozos en los árboles. Las denuncias llegan desde la comarca de la Plana Baixa, aunque se producen también robos en otras zonas productoras de la Comunitat Valenciana.

La Unió ha asegurado que, a la vista de las primeras denuncias por robo de naranjas y mandarinas, trasladará a la Delegación del Gobierno estos hechos y solicitará una mayor coordinación de los efectivos policiales, sobre todo del Grupo ROCA, durante esta campaña de recolección.

El descenso de cosecha de cítricos previsto en la Comunitat, con una producción estimada en alrededor de 2,5 millones de toneladas, lo que supone un 8% menos que la pasada campaña y un 23% inferior a la media de las últimas, está propiciando un alza de los precios y mayor valor de la fruta en este inicio de la recolección. Así, y por citar un ejemplo, la clemenules (variedad reina en Castellón), cotiza en el campo a una media de 0,47 euros el kilo (hay algunas operaciones que se cierran, incluso, a casi 0,60), lo que hace aún más atractivo el robo de las cosechas.

La organización agraria que preside Carles Peris solicita un refuerzo de los recursos personales y materiales, sobre todo del Grupo ROCA, para que las fuerzas y cuerpos de seguridad puedan hacer un trabajo más eficiente y un esfuerzo en desarrollar e incorporar métodos innovadores tanto en la prevención de estos delitos, como en su persecución y resolución como así demuestran los datos de bajo esclarecimiento de los sucesos. En este sentido, recuerda que solo uno de cada cuatro robos que se producen en el campo valenciano se resuelve: de los 1.333 robos conocidos en la Comunitat durante 2024 únicamente se esclarecieron 327, el 24,5%.

Dificultad para denunciar

También insta a perseguir el comercio de mercancía robada. "Está claro que si alguien roba es porque alguien se lo compra. Es importante la vigilancia para intimidar, pero también el cumplimiento de la justicia y la persecución de los canales de comercialización ilícitos", apunta Cales Peris. La organización insta, por tanto, a inspeccionar comercios o almacenes sospechosos de comercializar productos robados.

Otra de las demandas de la Unió pasa por facilitar y agilizar la presentación de denuncias por parte de las personas afectadas, pues en muchas ocasiones desisten de interponerlas ante las dificultades que encuentran. Peris señala que “hay que tener en cuenta que, en ocasiones, los propios agricultores y ganaderos no denuncian por la dificultad que les supone hacerlo, con sistemas administrativos poco ágiles, así como por el desaliento ante la sensación de impunidad con que opera esta delincuencia”. "Nosotros recomendamos que se denuncie siempre porque si no tenemos los datos reales del problema, será más difícil que nos hagan caso para encontrar soluciones”, añade.