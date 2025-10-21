BBVA y 'Mediterráneo' analizan cómo invertir en un nuevo entorno económico

El BBVA y el Periódico Mediterráneo organizan una jornada en la que, bajo el título Decisiones que crean valor: Invertir en un nuevo entorno económico, se abordarán las previsiones económicas y de mercado para este año, así como las tendencias de inversión. La cita tendrá lugar mañana, a las 18.00 horas, en el hotel Intelier Rosa de Castelló de la Plana (c/ Herrero, 20).

El encuentro pretende ser un evento diferencial y un foro activo para aquellas personas que quieran conocer las claves para afrontar el panorama inversor.

Participantes / Mediterráneo

Acompañamiento profesional

La jornada nace con la intención de convertirse en una herramienta para tomar decisiones informadas con el mejor acompañamiento. Así, la cita arrancará con el saludo del director del Periódico Mediterráneo, Ángel Báez, y una apertura institucional, que correrá a cargo del director de Zona Valencia-Castellón de BBVA, Juan Pablo López Teruel. El directivo, además de explicar la dinámica participativa de la jornada, dará paso a la mesa coloquio que protagonizarán dos expertos: el responsable de Estrategias de Inversión de Banca Privada de BBVA en España, Álvaro Manteca, y el director de Banca Privada de la Dirección Territorial Este de BBVA, Ximo Raga.

A través del diálogo y conducidos por Báez, los intervinientes abordarán cuestiones de relevancia, como el análisis del escenario económico actual y las previsiones a corto plazo; las perspectivas de evolución de los mercados financieros y las tendencias de inversión; así como las alternativas en base a la evolución de las bolsas.

Tras este primer bloque, que ofrecerá una completa visión de la situación financiera, se desarrollará la ponencia de Luis Rivillas, miembro del equipo de distribución y responsable de mercados privados para BlackRock en Iberia, que hablará sobre la Inversión sistemática: Un enfoque de inversión basado en el trabajo en equipo entre el Hombre y la Tecnología.

El acto concluirá con una nueva intervención del director de Banca Privada de la Dirección Territorial Este de BBVA, Ximo Raga, y la despedida del director del diario de Castellón, Ángel Báez.