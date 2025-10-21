El calor retrasa las ventas de ropa de invierno en Castellón

Las altas temperaturas que se mantienen estos días y que seguirán esta semana están afectando negativamente a la campaña de moda de invierno en Castellón. Así lo señalan desde Confecomerç, donde advierten que el calor retrasa las compras de prendas como abrigos, jerséis o calzado de temporada, provocando que las ventas se concentren más adelante, coincidiendo incluso con las rebajas o la campaña de Reyes.

Luces de Navidad Castellón / MEDITERRÁNEO

Desde la patronal del pequeño comercio apuntan que cada vez se alargan más las estaciones intermedias, como el otoño o la primavera, lo que impulsa la venta de ropa “no de temporada”. Pero no es algo nuevo. No en vano, desde la asociación de grandes superficies Anged, indican que «no observamos grandes diferencias respecto a años anteriores. Últimamente los días de frío llegan cada vez más tarde».

Temperaturas de 30º a 10 días de Tots Sants

Mientras muchas calles tienen las luces de Navidad instaladas y los turrones ya están presentes en las estanterías de los supermercados, Castellón afronta una semana cálida con temperaturas que se acercarán o superarán los 30 °C en el litoral de Valencia, Alicante y sur de Castellón y mínimas superiores a 20 °C, según ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Los días más cálidos serán miércoles y jueves. Un hecho que sucede a 10 días de Tots Sants, cuando tradicionalmente los castellonenses sacaban el abrigo de invierno.

Así, en puntos como la Vall d’Uixó o Almenara las máximas llegarán a los 30º en el ecuador de la semana. También en Almassora, Orpesa o Castelló el jueves podrá llegarse a este valor por el predominio de los vientos del sur o suroeste, según la previsión por municipios de la Aemet.

Así, de cara al jueves 23 se esperan vientos moderados del oeste con rachas muy fuertes en el interior y las máximas experimentarán un ligero ascenso en la mitad sur y litoral de Castellón.

Un frente el sábado

Esta situación meteorológica se mantendrá hasta el viernes. Desde Aemet han informado que un frente irá atravesando la Comunitat de norte a sur desde la noche del sábado. Ello podría traer lluvias débiles y bajada de las mínimas.

El sector se adapta al cambio climático

Para contrarrestar esta situación, el sector trabaja en reforzar la presencia digital, ofrecer experiencias de compra diferenciadas y poner en marcha campañas de fidelización que incentiven el consumo en el comercio de proximidad.