Castellón concede seis nacionalidades españolas al día en pleno debate sobre el endurecimiento de los requisitos

El Gobierno concede una media de seis nacionalidades españolas al día en Castellón en pleno debate sobre el endurecimiento de los requisitos. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto elevar el nivel de exigencia lingüística, cultural y constitucional para la adquisición del DNI español. Una de las principales novedades planteadas ha sido la de elevar la exigencia lingüística para obtener la nacionalidad hasta el certificado B2 de español (nivel intermedio-alto).

Un total de 20.216 extranjeros han obtenido la nacionalidad española desde el 2013 en la provincia de Castellón. Y lo cierto es que se ha apreciado un incremento del ritmo de concesión a partir de la irrupción del covid. Si en el año 2019 se otorgaron 1.002 en Castellón, al año siguiente la cifra subió a 1.780 y el año pasado se situó en 2.455.

Latinos a la cabeza

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística la residencia es la principal forma de acceso en Castellón, en más del 85% de los casos. Los países de los beneficiarios en Castellón son, principalmente latinoamericanos, con Colombia (338 en el 2024) y Venezuela (290) a la cabeza; seguido de Marruecos (258) y Rumanía (215).

Atasco pendiente

Tras el récord de 2023, con 2.726 concesiones, en 2024 hubo un descenso de un 10% en Castellón. Sin embargo, hay miles de solicitudes pendientes de resolución en todo el país y algunas llevan años. En concreto, en el 2025 hay 243.949 expedientes pendientes en toda España. Y solo en el primer semestre del año se han presentado 110.357 nuevos.

Dos años para los latinos

Desde la oenegé Un Solo Corazón, su responsable, Yasmine Vargas, explica que el incremento obedece al incremento en el ritmo de llegada de personas después del covid desde países latinos a España. En el caso de la adquisición de nacionalidad por residencia, se exigen, en términos generales, 10 años de residencia continuada en España, pero en el caso de los latinos, tras cumplir dos años de llegada y obtención de documentación legal pueden solicitar la nacionalidad española. Para muchos, la residencia española es una garantía de futuro, bien porque tienen previsto traer a su familia a España o para blindarse en caso de tener que renovar la documentación si no consiguieran empleo. "Para nosotros como venezolanos uno de los objetivos es obtener la nacionalidad. En el año 2023 hubo un récord de concesiones, el fin de la regularización es importante para los inmigrantes, se sufre y se padece momentos de odisea e incertidumbre con esos temas a nivel general , lograr la nacionalidad para muchos es lo más importante", expresa Luis Méndez, de Asovecas.

Exámenes para obtener la nacionalidad española / V

División respecto del endurecimiento

Sin embargo, existe división en cuanto a si deberían endurecerse o no los requisitos. Desde Asovecas, Méndez considera notoria la desproporción que tienen otros países en cuanto a la concesión de nacionalidad (por lo que considera que deberían cambiarse las propuestas y que todos tengan los mismo beneficios para obtener la nacionalidad. "Como latinoamericano tenemos ventajas de optar a la nacionalidad por residencia tan solo 2 años, significa que es un privilegio que debemos tomar en cuenta para viajar a un país. Para otras nacionalidades es una desventaja ya que existe requisitos de residencia por 10 años", observa. Por contra, Vargas considera que deberían endurecerse los requisitos para evitar que se produzca un efecto llamada.

Problemas en extranjería

Méndez destaca que la gestión de la concesión de nacionalidad es "rápida y efectiva", en comparación con la de otros organísmos que se encargan del inicio de la regularización para obtener residencia o permisos de trabajo, con una gestión deficiente. "No es un secreto que se venden las primeras citas y a montos desorbitados", advierte. Precisamente desde estos colectivos se reivindica una mejora de los servicios de extranjería.