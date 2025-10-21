'OK' de la Diputación a contratar la recogida de residuos de 59 municipios de Castellón entre reproches por el 'basurazo'

El pleno ordinario de la Diputación de Castellón ha dado luz verde este martes a la contratación del servicio de recogida y transporte de residuos domiciliarios de 59 municipios que encomendaron la gestión a la institución en medio de un cruce de reproches entre gobierno y oposición vinculados a la nueva tasa apodada como el basurazo.

La institución, en concreto, ha sacado adelante tres cuestiones. La encomienda de gestión, por una parte, de las zonas del Alto Palancia, el Alto Mijares y Els Ports-Maestrat ha salido adelante con la unanimidad de todos los grupos políticos. El proyecto de explotación, junto a la aprobación del expediente y los pliegos de condiciones, en cambio, han recibido el visto bueno con los votos favorables del Partido Popular y Vox, mientras que PSPV y Compromís han optado por la abstención.

Tanto socialistas como valencianistas han afeado al ejecutivo provincial el "poco tiempo" para consultar la documentación. El diputado del PSPV Benjamín Escriche ha acusado al gobierno provincial de aportar "una hoja en blanco" y ha criticado la tardanza: "Tengo vecinos quejándose sobre por qué se ha incrementado la tasa, mientras el servicio aún está por implementar", ha apuntado. Mientras, el portavoz de Compromís, David Guardiola, ha limitado su intervención a trasladar que "es un error que quieran que en tan poco tiempo valoremos el volumen de documentación".

El doble de localidades

El diputado delegado del área, Ximo Llopis, ha defendido, en cambio, el trabajo realizado desde la institución y ha invitado a los socialistas a decirle a los vecinos "que la tasa ha sido por Pedro Sánchez", recalcando que "hemos tenido que ir a hablar con alcaldes y mancomunidades para explicar la imposición de la tasa". Llopis también ha recalcado que "hay 84 municipios que nos han pedido la encomienda, el doble que antes" y que se ha ampliado la posibilidad de hacerlo a las localidades de menos de 20.000 habitantes.

"Si Sánchez tiene la culpa, Ursula von der Leyen, del Partido Popular Europeo, tendrá la misma culpa", ha contestado Escuche, quien ha recordado que los populares se abstuvieron en la transposición de la normativa europea.

La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, también ha terminado interviniendo para defender el "esfuerzo sobrehumano que está haciendo esta casa" para cumplir. "Vamos todo lo rápido que se puede para que los ayuntamientos tengan los contratos adaptados lo más pronto posible para cumplir con lo que el Gobierno ha decidido", ha sentenciado.

Tres nuevos servicios

Desde la institución, más en detalle, han concretado que se implantarán tres nuevos servicios de recogida. Un primer servicio, asociado al área denominada Els Ports-Maestrat que engloba a 25 municipios de la zona norte de la provincia (Castell de Cabres, Castellfort, Cinctorres, Forcall, Herbés, La Mata, La Pobla de Benifassà, Morella, Olocau del Rey, Palanques, Portell de Morella, Todolella, Vilafranca, Villores, Zorita del Maestrazgo, Vallibona, Ares del Maestre, Benassal, La Torre d’En Besora, Culla, Vilar de Canes, Albocàsser, Catí, Serratella, Tírig), con un importe anual de 1.199.325,59 euros.

Un segundo servicio, asociado al área denominada Alto Mijares que engloba a 6 municipios de la zona centro de la provincia (Montanejos, Montán, Cortes de Arenoso, Cirat, Puebla de Arenoso, Arañuel), con un importe anual de 368.843,78 euros. Y finalmente, un tercer servicio asociado al área denominada Alto Palancia que engloba a los 28 municipios que conforman la Mancomunidad Alto Palancia, en la zona sur de la provincia (Chóvar, Azuébar, Almedíjar, Soneja, Geldo, Castellnovo, Navajas, Matet, Gaibiel, Algimia de Almonacid, Altura, Higueras, Barracas, Bejís, Benafer, Caudiel, Fuente La Reina, Jérica, Pavías, Pina de Montalgrao, Sacañet, Sot de Ferrer, Teresa, Torás, El Toro, Vall de Almonacid, Villanueva de Viver, Viver) con un importe anual de 1.714.653,48 euros.

En total, esta gestión realizada por parte de la institución provincial, supone una inversión de 3,2 millones de euros; una inversión destinada a ayudar a gestionar los residuos para reforzar los municipios y mejorar sus servicios.

Respecto al resto de municipios adheridos, la Diputación provincial se encuentra actualmente en proceso de adjudicación de cuatro nuevos contratos para la redacción de los proyectos de explotación, estudios económicos, pliegos técnicos y adecuación a planes locales de residuos conjuntos para la implantación de diversos servicios de recogida de residuos de diversos municipios de la provincia de Castellón denominados Plana Baixa, Plana Alta C2, Plana Alta C1 - Baix Maestrat y Segorbe, en los que con la misma base que los tres contratos llevados hoy a pleno, se definirán cuatro nuevas recogidas para 25 municipios, que engloban un total de 52.636 habitantes adicionales.