Castellón pone a la venta 239 viviendas okupadas

Se vende vivienda con okupas. Así rezan los anuncios de hasta 239 inmuebles comercializados en la provincia de Castellón a cierre del tercer trimestre en uno de los principales portales digitales del sector inmobiliario.

Los domicilios que se ponen en venta sin posesión constituyen una tendencia creciente en los últimos años y, como ya recogió este diario, constituyen una oportunidad sobre todo para inversores o para quienes asuman el riesgo de no disponer la posesión del inmueble a cambio, eso sí, de precios mucho más reducidos en comparación con la media del mercado.

El 1,5% del total

El estudio, publicado este martes por Idealista, registra 2.455 viviendas a la venta afectadas por okupación en la Comunitat Valenciana. De ellas, la provincia de Alicante acapara hasta 1.267, suponiendo el 1,4% del total. En Valencia, el portal registra 949 viviendas okupadas, que suponen el 2,4% de la oferta total. En Castellón, hay 239 viviendas okupadas, el 1,5% del total. Así, Alicante es la cuarta provincia de España en volumen de viviendas sin posesión a la venta, pero ninguna de las provincias valencianas está entre las que más peso proporcional tienen de vivienda okupada.

En cuanto a las capitales provinciales, hay 200 viviendas okupadas a la venta en València (2,3% del total de la ciudad); 155 en Alicante (1,9%) y 38 en Castellón (1,8%). En el conjunto de España, la venta de viviendas sin posesión se consolida y ya suponen el 3% de todas las viviendas que hay en venta en el país. El estudio muestra que en este periodo hubo 23.010 viviendas anunciadas en Idealista que reconocían sufrir un proceso de ocupación, aunque la estadística todavía no permite la evolución del dato y el estudio de diferentes métricas al respecto.

Girona es la capital española en la que el fenómeno de la venta de viviendas okupadas es más acusado, ya que el 8,9% de las viviendas que se venden en la ciudad se anuncian como okupadas. Le siguen Tarragona (8,8%), Sevilla (8,4%), Almería (6,4%) y Murcia (6,3%). Por encima de la media nacional están también Lleida (5,7%), Huelva (5,6%), Huesca (5,2%), Barcelona (3,7%), Santa Cruz de Tenerife (3,6%) y Málaga (3,4%).

El resto de grandes mercados tiene un peso de viviendas okupadas en venta inferior a la media: en Palma suponen el 2,5% del total, en Madrid el 2,4%, en Valencia el 2,3%, en Alicante el 1,9%, en San Sebastián el 1,7% y en Bilbao solo el 1%. Soria es la única capital donde no existen viviendas okupadas a la venta.

Impacto en las provincias

Barcelona es la provincia en la que más pesan las viviendas okupadas en el mercado de venta, ya que el 7,9% de toda la oferta está en esta situación. Le siguen Sevilla (6,6%), Toledo (5,3%), Huelva (5,1%) y Almería (5,1%). Con una tasa superior a la media nacional están también las provincias de Murcia (4,9%), Tarragona (4,4%), Lleida (4,3%), Girona (3,7%) y Las Palmas (3,2%). En Madrid la tasa se encuentra en el 2,7%.

Soria es la provincia con menor incidencia, con solo 0,1%, seguida por Ourense (0,4%), Palencia (0,6%), Salamanca y Ávila (0,7%).

Número de viviendas okupadas a la venta en cada mercado

Los mercados más grandes tienen un mayor número de viviendas sin posesión. La ciudad de Barcelona lidera este ranking con 855 viviendas okupadas a la venta durante el tercer trimestre de 2025, seguida por Madrid (776), Sevilla (558), Murcia (427), Málaga (304), València (200), Palma (184) y Almería (158). Solo estas ocho capitales reúnen el 69% de todas las viviendas okupadas en venta de las capitales españolas.

De los grandes mercados, solo tres ciudades se quedan fuera de este pelotón: Alicante (155 viviendas), Bilbao (31) y San Sebastián (27).

Tras Soria, que no tiene, Segovia, Melilla y Teruel, con dos viviendas sin posesión a la venta cada una, son las capitales con menos oferta, seguidas por Guadalajara (3), León (4), Ávila (4), Pamplona, Cuenca y Ceuta (5 cada una).

En el caso de las provincias, la situación es similar, con Barcelona como la que tiene un mayor volumen de casas okupadas en venta: 6.587 viviendas. Le siguen Madrid (1.542), Murcia (1.395), Alicante (1.265), Málaga (1.254), Sevilla (1.222), Girona (1.101) y Tarragona (1.001), las únicas con más de 1.000 unidades. En el lado opuesto está Soria, con una sola vivienda, seguida por Palencia (15), Teruel (16) y Ávila (19).

Distribución por comunidades autónomas

Con estos datos, se comprueba que el 39% de todas las viviendas okupadas a la venta en España están en Cataluña, seguida por Andalucía (22%) y la Comunitat Valenciana (11%). La Comunidad de Madrid dispone del 7% de esta oferta, mientras que en Murcia encontramos el 6%.

La distribución se completa con el 4% en Castilla-La Mancha, el 3% en Canarias y el 2% en Baleares. En las demás comunidades se quedan en un 1%, excepto La Rioja y Navarra, donde la incidencia es testimonial.

Según el portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, “a pesar de los intentos desde algunos lugares de quitar hierro al fenómeno de la ocupación de viviendas, el número de propietarios que se rinden hartos de esperar la intervención de la justicia es muy relevante, sobre todo porque les obliga a vender su propiedad a un precio que en muchas ocasiones roza el 50% del precio real”.

Ha pedido “políticas que protejan a los propietarios, que les ofrezcan seguridad jurídica y que les aseguren la recuperación de su vivienda. Como comentábamos hace algunos meses, todos los mensajes tendentes a minimizar esta realidad, utilizando a veces comparaciones irreales, no solo no cambian la percepción del mercado, sino que redundan en la sensación de desprotección de los propietarios y fomentan la desaparición de más viviendas del mercado del alquiler”.