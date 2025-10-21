La Cátedra Facsa-UJI y la Fundación Síndrome de Down mejoran la empleabilidad de personas con discapacidad intelectual

La Cátedra Facsa de Innovación en el Ciclo Integral del Agua de la Universitat Jaume I (UJI) de Castellón y la Fundación Síndrome de Down han puesto en marcha un programa formativo dirigido a alumnado de los cursos de Formación y Empleo de la Fundación.

Se trata de una iniciativa piloto cuyo objetivo es ofrecer nuevas oportunidades de aprendizaje y orientación profesional a personas con síndrome de Down y otras discapacidades intelectuales, para favorecer el conocimiento de nuevos perfiles laborales vinculados al ámbito medioambiental y ampliar sus posibilidades de empleabilidad e inclusión laboral. Concretamente, se abordará el funcionamiento de las plantas y su relación con el entorno, así como técnicas sostenibles de propagación, cultivo y mantenimiento en viveros e invernaderos, buenas prácticas ambientales, control fitosanitario y gestión eficiente del agua en agricultura y jardinería.

Durante el curso académico, de octubre a junio, un grupo de 12 alumnos y alumnas del Programa Formativo de Cualificación Básica-Especial (PFCB-E) de la entidad participará en esta formación que se desarrollará todos los miércoles en las instalaciones de la Cátedra Facsa en la Universitat Jaume I. Las sesiones estarán impartidas por profesionales de la Cátedra, en coordinación con el equipo técnico de Formación y Empleo de la Fundación.

Colaboración de estudiantes de Magisterio

Además, está prevista la colaboración de estudiantado del Grado en Maestro o Maestra de Educación Primaria de la UJI, a través de la asignatura «Trastornos del Desarrollo», que participará en el diseño y elaboración de materiales accesibles para la impartición de las clases. La formación teórica se completará con prácticas en el vivero de la Universitat Jaume I, que permitirán que el alumnado pueda aplicar de manera práctica los contenidos aprendidos.

El acto de inauguración de la iniciativa ha contado con la participación de Lluís Martínez, responsable de la Unidad de Divulgación Científica y Ciencia Ciudadana de la UJI; Sergio Chiva, director de la Cátedra Facsa-UJI, y Vicent Arbona, director del Departamento de Biología, Bioquímica y Ciencias Naturales de la UJI. Por parte de la Fundación Síndrome de Down Castellón, ha asistido Mar Tirado, gerente de la entidad.

