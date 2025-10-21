El conseller de Sanitat anuncia uno o dos nuevos mamógrafos para Castellón

En plena polémica por los retrasos en las mamografías, dentro del cribado del cáncer de mama y la supuesta derivación de casos a la privada, el conseller de Sanitat, Marciano Gómez, aseguró que "la Comunitat valenciana trabaja por y para las mujeres" y que lo hace "con transparencia y trabaja con rigor". Gómez ha hecho estas declaraciones en Vila-real, en la conmemoración del 25 aniversario del Hospital de la Plana, donde ha apelado a que "dejemos de utilizar esto con fines políticos".

No existe consenso

Preguntado por su negativa a entregar los datos al Ministerio de Sanidad sobre los programas de cribado que realiza Sanitat, Gómez ha señalado que supeditará la entrega de datos a que haya un consenso de los mismos por parte de la ponencia de cribados de mama del propio Ministerio ya que en este 2025 no existe un consenso técnico sobre los indicadores que hay que mandar. " Si se tiene que aprobar por el Consejo Interterritorial y no hay sistema informático, ¿qué datos, qué tratamiento se les va a dar?", ha aseverado.

Pone el foco en la mala gestión del Botànic

En ese sentido, Gómez ha puesto el foco en la gestión del Botànic, recordando que cuando en febrero del 2024 anunció que iba a iniciar una investigación por posibles irregularidades en el servicio durante las dos legislaturas del Botànic (2015-2023) "yo no recibí ni una sola llamada, ni un solo mensaje de ánimo por parte del Ministerio". Apuntó que su departamento se encontró en aquel 2024 con que había 167.000 mujeres pendientes de llamar, con 11 mamógrafos que no funcionaban, que estuvieron 1.135 días estropeados y en el que no había un sistema de citas.

Gómez ha defendido su gestión indicando que han restituido los 11 mamógrafos que estaban estropeados, han introducido la segunda lectura en las mamografías, que el Partido Socialista en el mes de mayo la había quitado, y la integración de los equipos con inteligencia artificial. Además, ha asegurado que la Comunitat es la única que se ha comprometido a dar el resultado a las mujeres en 30 días. Junto a ello, ha asegurado que se va a automatizar todo el proceso, de tal forma que se envíe la invitación a las mujeres y de forma programada y automatizada se activen todos los procesos con las alarmas que puedan surgir.

Ha apuntado que "digo y diré que el caos que había dejado Botanic, yo no lo iba a arreglar, ni yo, ni no sé si alguien se podía arreglar en medio año, ni un año, ni seguramente ni en dos ni en tres. Lo que sí que le puedo decir es que estamos en el camino correcto". llevamos ya 11.400 mamografías realizadas más que en el mismo periodo de tiempo que el año anterior, con lo cual esto ya está dando sus frutos.

"Llevamos ya 11.400 mamografías realizadas más que en el mismo periodo de tiempo que el año anterior, con lo cual esto ya está dando sus frutos", ha añadido. Por ello ha apelado que dejemos de utilizar esto con fines políticos y hablemos de lo que realmente importa, que es la salud de las mujeres".

Preguntado por la instalación de nuevos mamógrafos en la provincia de Castellón, ha asegurado que "no se pueden poner mamógrafos en todos los sitios, pero sí que es cierto que estoy estudiando la ampliación en uno o dos como mínimo en la provincia". Además, ha recordado que Segorbe tiene un mamógrafo, que no lo tenía, y Onda va a tener otro equipo.