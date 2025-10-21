PortCastelló promociona la futura intermodal en la principal feria europea de transporte

Uno de los principales proyectos de PortCastelló es la construcción de la estación intermodal, una apuesta que comenzó a trazarse hace varios años y cuyas obras ya están en marcha desde esta primavera.

La estación forma parte del ambicioso proyecto de nuevos accesos ferroviarios al puerto de Castellón, con la intención de que parte del tráfico de camiones con origen y destino al transporte marítimo se desvíe hacia el tren, un modo de transporte más limpio, económico y rápido.

Castellón, presente en la gran cita logística europea

Para exponer sus avances, la Autoridad Portuaria de Castellón participa esta semana en Intermodal Europe 2025, la principal feria europea dedicada al transporte de contenedores y la logística intermodal, que se celebra hasta el 23 de octubre en Fira Barcelona Gran Via.

El encuentro reúne a los principales operadores del mercado global, y servirá a PortCastelló para presentar sus proyectos en conectividad ferroviaria y sostenibilidad logística.

La delegación castellonense está encabezada por el presidente de la Autoridad Portuaria, Rubén Ibáñez, el director general, Manuel García, y el equipo del Departamento Comercial y de Desarrollo de Negocio, que mantendrán reuniones estratégicas con navieras, transitarios y operadores logísticos internacionales.

Una infraestructura clave para el Corredor Mediterráneo

El objetivo es doble: atraer nuevos tráficos y promover la futura estación intermodal, una infraestructura estratégica que permitirá ampliar el hinterland del puerto a 26 provincias españolas y mejorar su competitividad en el Mediterráneo.

La estación, financiada por la Autoridad Portuaria, "nos permitirá conectar Castellón con el Corredor Mediterráneo, ampliar nuestro hinterland y generar empleo y riqueza para la provincia, al tiempo que reducimos las emisiones asociadas al transporte por carretera", explicó Rubén Ibáñez.

La nueva terminal se ubicará junto a los accesos ferroviarios del puerto, una actuación diseñada para trenes de mercancías que reforzará la conexión con el Corredor Mediterráneo y potenciará el papel de Castellón como plataforma logística estratégica del arco mediterráneo.

Conexiones estratégicas y sostenibilidad

A esta infraestructura se suma la estación intermodal interna de clasificación, situada en la dársena sur del puerto, ya finalizada, que optimizará la operativa ferroviaria dentro del recinto.

"Ambas estaciones permitirán a PortCastelló convertirse en aliado de los puertos secos de Madrid y Aragón, que actualmente canalizan parte de sus mercancías a través de Barcelona por la falta de conexiones ferroviarias. Gracias a estas obras, Castellón será una alternativa real, más cercana y competitiva", destacó Ibáñez.

La participación en Intermodal Europe 2025 supone un paso firme en la internacionalización de PortCastelló y en su posicionamiento como puerto clave en el desarrollo del Corredor Mediterráneo.

"Nuestra presencia en esta feria internacional nos permitirá establecer alianzas comerciales con operadores logísticos y refuerza el compromiso de PortCastelló con un modelo logístico más sostenible y conectado, capaz de atraer inversión y generar oportunidades para la provincia de Castellón", subrayó Rubén Ibáñez.