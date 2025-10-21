De las pulseras antimaltrato a la gestión de la dana: los puntos de choque del pleno de la Diputación de Castellón

Más allá de las diferencias con el basurazo, dos asuntos han protagonizado el choque ejecutivo-oposición en el pleno ordinario de octubre de la Diputación de Castellón, celebrado este martes. Se trata de sendas mociones incorporadas al orden del día, una para exigir al Gobierno responsabilidades por los fallos del sistema de pulseras antimaltrato y otra vinculada a la gestión de la dana del 29 de octubre del 2024.

Los apoyos de Partido Popular y Vox han sacado adelante una moción del equipo de gobierno que ha reprobado a la ministra de Igualdad y exigido su cese inmediato "como máxima responsable de la gestión negligente del sistema Cometa y de la desprotección de miles de mujeres víctimas de violencia de género y sexual", además de reclamar una auditoría externa y detallar el alcance de los fallos en la provincia de Castellón.

"Un fallo a la protección" vs "sospechas infundadas"

"El Gobierno ha fallado en la protección a las víctimas", ha afirmado la diputada de Igualdad, Marisa Torlà, quien ha calificado la incidencia de "un problema de responsabilidad y decencia política".

El diputado de Vox, Luciano Ferrer, ha llegado a acusar al PSOE de "desproteger a las mujeres y dejarlas abandonadas a su suerte" e incluso ha vinculado la "inseguridad" que sufren las féminas con la inmigración.

La diputada socialista Ruth Sanz ha lamentado que “el equipo de gobierno quiera levantar polvo donde no lo hay” y ha asegurado que “lo único que busca es generar sospechas infundadas sobre un sistema que ha demostrado proteger con garantías a las 4.700 mujeres víctimas de violencia machista usuarias del servicio”.

Desde Compromís, Maria Fajardo ha defendido que "la lucha contra la violencia machista no debe ser partidista" y, aunque ha asegurado que han habido "errores graves", ha puesto en valor que el Ministerio "haya reconocido el problema, pedido disculpas y anunciado una auditoría".

Del relato a la humillación

Por otro lado, la mayoría de PP y Vox ha impuesto una enmienda a la totalidad a la moción presentada inicialmente por Compromís en recuerdo de la víctimas de la dana y para exigir responsabilidades al president de la Generalitat. "El PSOE y su marca blanca de Compromís demuestran que están en la construcción del relato, que es donde estaban hace un año, y nosotros hemos hecho una enmienda para continuar en la gestión", ha pronunciado el vicepresidente Héctor Folgado. "Dejen de buscar culpables, asuman cada cual sus responsabilidad y pónganse a trabajar", ha arrojado Ferrer.

El portavoz del PSPV, Samuel Falomir, ha calificado la enmienda como "un insulto a las 229 personas fallecidas y una humillación para miles de familias que lo perdieron todo". "El PP es incapaz de separar el dolor humano de la estrategia partidista", ha sentenciado.

“El PP ha vuelto a demostrar que prefiere el silencio y la negación antes que reconocer el dolor de las familias. Ni un minuto de silencio, ni ningún acto de memoria: una nueva muestra de su desprecio hacia las víctimas y la dignidad de nuestro pueblo”, ha lamentado el portavoz de Compromís, David Guardiola.

El texto finalmente aprobado "reprueba la actuación del presidente del Gobierno" por la "falta de ayudas y colaboración" con los afetados por la dana, exige incluir en las subvenciones a las localidades de la provincia afetadas y "reconoce y agradece la rápida actuación de la Generalitat y la Diputación".