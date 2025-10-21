Renfe avisa de retrasos y detenciones en los Cercanías de Castellón: ya hay tres trenes afectados
Un problema en la infraestructura de Puzol está provocando los retrasos en los primeros servicios del día
Los usuarios a los Cercanías de Castellón se han levantado hoy con una mala noticia. Renfe ha avisado a través de su cuenta oficial de X (antiguo Twitter) que para la jornada de hoy se pueden producir retrasos en ambos sentidos de la circulación, así como también detenciones a lo largo del trayecto. El motivo de esa incidencia es por una vaería en la infraestructura de Puzol, en la que los técnicos están trabajando para solucionar el problema lo antes posibles.
Por el momento, ya se han visto afectados varios trayectos. El tren con salida prevista a las 6.20 horas desde Valencia Nord, con destino a Castellón ha sufrido retrasos de 20 minutos; así como también ha sucedido con el regional con salida desde Tortosa hasta Valencia Nord, que a la altura de Burriana circulaba con 15 minutos de retraso.
Además, el tren con salida prevista a las 7:40 horas de la estación de Castellón con destino Valencia Nord, circula por El Puig con 15 minutos de retraso.
Renfe mantendrá informado a los usuarios a través de su cuenta de X.
Suscríbete para seguir leyendo
- Castellón activa la alerta por riesgo de granizo y tormentas intensas
- ¿Cuándo dejará de llover en Castellón?
- La dana Alice, en directo: Castellón vive una nueva jornada de alerta naranja y suspensiones de clases
- La subida de los precios en esta campaña despierta el interés por rejuvenecer las fincas de clemenules
- Lleno por dana: más de 100 reservas hoteleras de última hora en Peñíscola a causa de Alice
- El inesperado hallazgo al retirar un montón de basura flotante frente a la costa de la provincia de Castellón
- La lluvia da un respiro a Castellón... pero volverá pronto
- Las alertas por dana abren el debate: ¿Hay que suspender las clases por aviso naranja?