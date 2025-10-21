Sudáfrica llena los supermercados de naranjas y ralentiza el inicio de la campaña en Castellón

La naranja presume de ser una de las frutas más dulces y este otoño casi todo lo que tiene que ver con la reina de la agricultura de Castellón deja un buen sabor de boca. Y eso que la campaña de la clemenules, la variedad que representa casi la mitad de la producción de cítricos de la provincia, todavía no ha comenzado. La presencia de mandarinas de Sudáfrica en prácticamente todos los supermercados españoles y del resto de la Unión Europea (UE) está ralentizando el inicio de la temporada de la nulera, aunque en el sector dan por sentado que, si nada se tuerce, en quince días habrá fruta de Castellón en el mercado y a precios muy pocas veces vistos.

A pie de campo, y tras semanas con precios estables, las operaciones de compraventa se cierran con valores algo inferiores a los de días atrás. Así, y según datos publicados por la Lonja de Valencia, el kilo de clemenules cotiza en origen a una media de 0,47 euros, 0,025 menos que siete días atrás. «La estadística muestra que la horquilla de precios ha bajado ligeramente, lo que significa que los tratos son estables», describe Carles Peris, secretario general de la Unió Llauradora y Ramadera, que indica que es muy probable que la cotización de la clemenules haya tocado techo.

Todo preparado

Si en el campo los precios se mantienen estables, en las cooperativas y empresas privadas la actividad todavía va al ralentí. La mayoría de operadores esperará un par de semanas antes de iniciar la recolección de la nulera, aunque eso no quiere decir que de manera puntual se esté recogiendo fruta en algunas parcelas. «Lo tenemos todo preparado, pero la previsión es empezar con la campaña durante los primeros días de noviembre», apuntan en una cooperativa citrícola.

Mandarinas sudafricanas en un supermercado de Castellón. / Mediterráneo

En el sector confían en que en apenas diez o doce días ya no queden naranjas y mandarinas de Sudáfrica en los supermercados (desde el pasado día 10 entran en territorio europeo con arancel cero) y eso que la llegada de fruta de este país ha ido claramente a más, sobre todo durante los meses de octubre u noviembre. De hecho, las últimas cifras que maneja la Unió revelan que durante el décimo mes del año pasado la UE importó desde Sudáfrica el récord de 145.000 toneladas de naranjas y mandarinas, mientras que en noviembre la llegada de fruta también se disparó. «En estos dos meses se concentra el 66% de todas las exportaciones de este país», recuerda Peris.

Los operadores están a la espera de que baje la presión de la naranja sudafricana y, una vez ocurra eso, todo va a ir rodado. Las últimas lluvias han sido una bendición y han mejorado el calibre de la fruta, por lo que es más que probable que el aforo suba un poco y puedan superarse las 250.609 toneladas de clemenules previstas por la Conselleria de Agricultura. Además, la bajada de las temperaturas, sobre todo durante la noche, está provocando que la fruta madure en condiciones óptimas.

Lo único que, a priori, podría amargar la campaña es la llegada de otro episodio de fuertes precipitaciones. «No nos hace falta más agua. Las últimas han sido muy positivas para la fruta, pero si volviera el agua podríamos tener problemas de pixat y eso sí sería malo. Hasta bien entrado diciembre no nos interesa que llueva», reconoce el responsable de la Unió.

Destino Europa

Las algo más de 250.000 toneladas de clemenules que, según los cálculos oficiales, producirá Castellón dan para abastecer los principales mercados (buena parte de la fruta se exporta a Francia, Alemania, Bélgica o Países Bajos) y en el sector nadie prevé sorpresas de última hora. «Si hay una demanda normal, como todo indica que así será, no se producirán altibajos», añade Peris que indica que las grandes cadenas de supermercados europeas ya están haciendo previsiones de compra con precios muy similares a los del pasado año.

Marruecos, otro competidor directo de la naranja 'made in Castellón' tampoco será un problema, ya que este año su producción de mandarinas y clemenules es un 12% inferior al 2024. Otra buena noticia.