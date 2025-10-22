Cáritas atiende a 1.169 personas sin hogar en Castellón en 2024

Ante la celebración del Día de las Personas sin Hogar, Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón instalará en diferentes puntos de Castelló y Vila-real casitas de cartón reclamando la atención de los ciudadanos para denunciar que el sinhogarismo es un problema social que no solo aglutina a las personas en situación de calle y que la vulnerabilidad va en aumento.

Estas pequeñas casitas de cartón han sido confeccionadas por personas acompañadas por Cáritas Diocesana del Centro de Atención Temporal Mare de Déu del Lledó de Castelló y de la Casa de Acogida San Pascual El Pati de Vila-real que, además, serán las encargadas de colocar estas reivindicativas casitas en lugares estratégicos de ambas ciudades. También se instalarán cerca de diferentes parroquias de Castelló y Vila-real.

Las casitas de cartón protagonizan la campaña de Cáritas para este domingo. / Mediterráneo

Minerva Saura, coordinadora del Área de Inclusión de Cáritas Diocesana, invita a los ciudadanos a reflexionar sobre esta problemática y a que describan sus sueños en estas especiales y reivindicativas casitas, en las que se reclama que nadie esté sin hogar.

'Sin hogar, pero con sueños'

Con motivo del Día de las Personas sin Hogar, que se celebrará este domingo, 26 de octubre, la campaña, que este año lleva por lema Sin hogar, pero con sueños, busca visibilizar los sueños silenciados de quienes cada día se enfrentan a múltiples barreras. Pretende, una vez más, sensibilizar sobre el derecho a contar con una vivienda adecuada y un nivel de vida digno.

Cartel de la campaña de este año de Cáritas. / Mediterráneo

La campaña ha contado con la participación de personas en situación de calle que explican su cruda realidad y comentan algunos de sus sueños. Como, por ejemplo, Narli, una joven acompañada por Cáritas Diocesana, acogida en el Centro de Atención Temporal Mare de Déu del Lledó de Castelló, para quien tener una casa en la que poder refugiarse es su principal sueño, juntamente con estar cerca de su familia y poder terminar sus estudios.

Balance

Cáritas Diocesana de Segorbe-Castellón atendió en 2024 a un total de 1.169 personas que se encontraban en grave riesgo de exclusión residencial. De ellas, 582 no disponían de un lugar donde vivir, constituyendo la versión más extrema del sinhogarismo. Otras 587 vivían en infraviviendas o compartiendo pisos, significando la cara menos visible de esta problemática, pero formando, también, parte del colectivo de las personas sin hogar.

'Soñamos jugando'

Durante toda esta semana, desde Cáritas Diocesana se han programado diversas actividades para reclamar los derechos de las personas sin hogar y denunciar su situación.

Además, el equipo de fútbol del Centro de Atención Temporal Mare de Déu del Lledó de Castellón, compuesto por personas acogidas en este albergue y por técnicos y voluntarios de Cáritas Diocesana, ha participado, en Gandía, en la primera edición del torneo Sin Hogar Cáritas Comunitat Valenciana “Soñamos jugando”, compitiendo y sobre todo conviviendo con otros conjuntos de Valencia y Alicante.

Vulnerabilidad en aumento

“De forma alarmante, Cáritas es testigo de cómo sigue en aumento la vulnerabilidad en muchas personas y familias que no pueden acceder a su derecho a una vivienda digna y adecuada”.

“Por ello, es necesario y urgente seguir sensibilizándonos como sociedad y continuar interpelando a las administraciones públicas, garantes de los derechos humanos, y al resto de la sociedad acerca de la realidad que están viviendo estas personas”, explica María Santos, responsable de la campaña y del programa de personas sin hogar de Cáritas Española.

Realidad social

El sinhogarismo es una realidad social que no solo tiene que ver con las personas en situación de calle. El número de personas afectadas por esta realidad varía en función del grado de exclusión residencial que se tome en cuenta.

De acuerdo a la Tipología Europea de Sin Hogar y Exclusión Residencial hay cuatro categorías: en situación de calle, sin vivienda, vivienda insegura o vivienda inadecuada.

Las personas que están en la calle y las que van de alojamiento en alojamiento son la cara más conocida de este fenómeno. Sin embargo, las personas que viven en chabolas, caravanas, en asentamientos o en viviendas cedidas son la parte más invisible del “sinhogarismo”.

Próximo Informe FOESSA

Según los datos adelantados del IX Informe FOESSA, que se presentará a inicios del mes de noviembre, tres millones de personas (6,3%) en nuestro país utilizan ya formas precarias de tenencia de la vivienda (facilitada gratuitamente por otras personas o instituciones, realquilada, ocupada ilegalmente o con aviso de desahucio) y 3,4 millones de personas (7%) sufren condiciones de hacinamiento.