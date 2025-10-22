Los 26 locales de Castellón participantes en la nueva edición de la ruta Otoño Gastronómico Castelló Ruta de Sabor

La Diputación de Castellón anima a recorrer la provincia a través de sus sabores de temporada con la IV edición de Otoño Gastronómico Castelló Ruta de Sabor, unas jornadas que "combinan sabor, tradición y producto local”.

Así lo ha manifestado el vicepresidente de la institución provincial y responsable del área de Turismo, Andrés Martínez, quien ha afirmado que la propuesta, con productos de temporada y de calidad, constituye "el mejor escaparate de la variedad y calidad culinaria de nuestra tierra”.

Cuarta edición

En esta cuarta edición, que se celebra del 23 de octubre al 23 de noviembre, participan 26 establecimientos asociados a la marca gastronómica Castelló Ruta de Sabor. Todos ellos ofrecerán experiencias gastronómicas únicas donde los protagonistas son los productos de temporada, de kilómetro cero y de proximidad. “Cada propuesta gastronómica que se ofrece en estas jornadas es fruto del trabajo de nuestros agricultores y productores, y de la excelencia de nuestros chefs, que mantienen vida la esencia de nuestra gastronomía”, ha resaltado el vicepresidente de la Diputación de Castellón.

Así pues, la oferta de Otoño Gastronómico es variada y extensa, con propuestas para todos los gustos. Cada uno de los establecimientos ha diseñado una actividad o un menú especial que rinde homenaje a los sabores de esta estación, con platos que combinan “creatividad, y el inconfundible sabor de nuestra tierra”.

Votos del público

Además, durante el trascurso del Otoño Gastronómico se buscarán los mejores platos de la provincia. Para ello, “contaremos con la opinión del paladar de la ciudadanía, quien decidirá con sus votos las propuestas gastronómicas de mayor calidad”, ha indicado el vicepresidente.

Cada uno de los comensales podrá evaluar su experiencia mediante un código QR disponible en cada local, así como en la página web de Castelló Ruta de Sabor. De este modo, cabe resaltar que el público que participe en la experiencia y en las votaciones entrará en el sorteo de un lote de productos de ‘Castelló Ruta de Sabor’, por lo que “cuantas más experiencias disfrute, más probabilidades tendrá de ganar este lote”, ha asegurado Andrés Martínez.

El listado

Los locales participantes son los siguientes: