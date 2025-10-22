Castellón suma 4 de los tramos más peligrosos de carretera del país

Cuatro de los tramos más peligrosos de carreteras del país se encuentran localizados en la provincia de Castellón. Así se desprende del estudio presentado el martes por Automovilistas Europeos Asociados, que reúne en un informe los 270 puntos kilométricos que más riesgo presentan de España.

La clasificación ha sido elaborada conforme al Índice de Peligrosidad Medio, obtenido por el Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana en los tramos donde se han producido accidentes con víctimas en la Red de Carretera del Estado (RCE) durante el periodo 2019-2023. En total 26.474 kilómetros en los que se han registrado 1.563 accidentes con víctimas y 2.169 víctimas.

Las dos carreteras

En lo que respecta a la provincia de Castellón dos carreteras concentran los tramos más peligrosos. Una de ellas es la N-234 (Sagunto-Burgos) en los puntos kilométricos 24 y 25. A ellos hay que sumar otros tantos en la N-340. En concreto, dichos puntos s e ubicarían en los kilómetros 941 y 996.

El kilómetro 24 (a su paso por Soneja) está en el puesto número 3 del ránking nacional de los 370 puntos más peligrosos del país. Una vía que suelen usar mucho los ciclistas y carece de arcén.

Un punto se repite

Sin embargo, se ha producido una mejoría respecto al anterior estudio, al bajar de cinco a cuatro los tramos con peligrosidad en Castellón. Ha desaparecido el ubicado en la N-232, pero continúa manteniéndose el ubicado en el kilómetro 996 de la N-340, que está a la altura de las cuestas de Orpesa. El otro está en Almenara.

Más inversiones

Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados, señala que el objetivo de AEA con la difusión de estos estudios es advertir a los usuarios que en esos puntos hay riesgo y que sean conocedores. A su juicio, la administración no debería limitarse a la operación cosmética de poner carteles en los tramos de concentración de accidentes, sino que debería ser algo vivo. Por otro lado exigió a las administraciones públicas inversión en infraestructuras que estén en buenas condiciones, mantener firmes y señalización «Manteniendo lo que tenemos podemos contribuir a reducir los accidentes» Denunció que existe un déficit muy importante de inversión en las infraestructuras.

"Existe un déficit muy importante de inversión en las infraestructuras"

Fallecidos en lo que va de año

Según la Dirección General de Tráfico, en lo que va de año en todas las carreteras castellonenses ha habido que lamentar 17 fallecidos, dos menos que el año pasado.

11 puntos peligrosos en la Comunitat

En el conjunto de la Comunitat hay 11 puntos peligrosos siendo en España el kilómetro 0 de la autovía A77a, en Alicante el tramo que contabiliza más accidentes (104) y víctimas (150) de la Red de Carreteras del Estado.