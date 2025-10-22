Un congreso debate cómo atraer más turistas a Castellón con el uso de la tecnología
La cita de la FUE-UJI, con carácter internacional, reúne a expertos
La Universitat Jaume I (UJI) acoge los días 22 y 23 de octubre una nueva edición del Congreso Internacional Turismo Universidad-Empresa, que alcanza su XXVIII convocatoria. Desde su creación, el encuentro busca analizar las claves del desarrollo turístico en la provincia, promover la desestacionalización y adaptarse a las nuevas tendencias del sector y del visitante.
En esta ocasión, el tema elegido es la gestión inteligente de los destinos turísticos, un modelo que combina conocimiento teórico y experiencias reales en marcha. El concepto ha ganado fuerza en los últimos años y consiste en analizar los datos que generan los visitantes: sus movimientos, preferencias, comentarios en redes sociales o los horarios en los que realizan actividades como acudir a la playa, comer o visitar monumentos.
Una nueva era del turismo
La apertura del congreso contó con la presencia de autoridades. El diputado de Turismo de la Diputación de Castellón, Andrés Martínez, destacó que "vivimos una nueva era del turismo, donde el visitante ya no busca solo un lugar al que ir, sino que busca una historia que vivir, una emoción que recordar y una experiencia que contar".
La gestión inteligente es, en palabras de los expertos, un concepto moderno y responsable del turismo, enfocado en atraer visitantes conectados y activos, que disfrutan del ocio mediante la interacción inmediata con su entorno. Lo esencial es la calidad de la experiencia vivida.
Turismo competitivo y personalizado
En este sentido, el responsable del área de Turismo subrayó que apostar por la gestión inteligente de los destinos "nos permite avanzar hacia un turismo más competitivo y mejorar la experiencia del visitante a través de la personalización".
El análisis de datos permite tomar decisiones estratégicas informadas, optimizar operaciones, predecir tendencias y personalizar la experiencia del turista. "Permite analizar el comportamiento del visitante, desde su origen hasta sus preferencias de gasto, lo que ayuda a las empresas y destinos a definir estrategias de venta, personalizar ofertas y mejorar la experiencia general en el destino", explicó Martínez.
Compromiso con un turismo sostenible y tecnológico
El vicepresidente de la Diputación destacó que "el sector turístico castellonense es crucial para nuestra economía" y reiteró el compromiso del equipo de gobierno por "hacer de Castellón una provincia más segura, más sostenible y más atractiva para todos, con el objetivo de garantizar un futuro lleno de oportunidades a nuestros 135 municipios y un turismo de calidad".
"Desde la Diputación de Castellón trabajamos cada día para proyectar nuestra provincia y mejorar la experiencia en el destino. Este congreso refuerza nuestro compromiso con un modelo turístico sostenible, basado en la inteligencia de datos y la mejora de la experiencia del visitante", añadió Martínez.
Señales inteligentes y cicloturismo
El vicepresidente también habló del proyecto del Patronato de Turismo en las carreteras provinciales, con la instalación de señales inteligentes que facilitan la convivencia entre cicloturistas y vehículos.
Un ejemplo de cómo los datos pueden ayudar a proteger, planificar y promocionar mejor la provincia en un ámbito turístico que crece y se consolida año tras año, como es el cicloturismo, señaló Martínez. "Gracias a esa información, sabremos dónde concentrar el esfuerzo de mantenimiento, qué zonas potenciar con acciones de marketing o cómo mejorar la experiencia de los que nos visitan", concluyó.
