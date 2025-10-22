Los juzgados de Castellón reciben 772 denuncias por violencia de género en el segundo trimestre

Los juzgados de la provincia de Castellón registraron durante el segundo trimestre de 2025 un total de 772 denuncias por violencia de género. Son datos del Informe trimestral sobre Violencia de Género elaborado por el Observatorio de Violencia Doméstica y de Género y de los que informó este miércoles el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat. En el conjunto de la autonomía se registraron 6.982 denuncias, un 3,6% menos respecto de las 7.240 que se recibieron en el mismo trimestre del año anterior.

De acuerdo con el informe, el número de valencianas víctimas de esta violencia, 6.497, bajaron un 1,2% en relación con el mismo periodo de 2024, cuando se contabilizaron 6.574. De ese total, 3.793 eran españolas, un 8,5% menos, y 2.704 de otra nacionalidad, un 11,4% más que un año antes.

Por provincias, 3.479 denuncias se presentaron ante órganos judiciales de la provincia de Valencia y 2.731 lo hicieron en la de Alicante. De las 6.497 valencianas víctimas de violencia, 3.218 son de la provincia de Valencia, 2.605 de la de Alicante y 674 de Castellón.

Tercera de España

La Comunitat es la tercera autonomía del país en tasa de víctimas de violencia de género por cada 10.000 mujeres, con un 24, solo por detrás de Canarias, con 33,7, y Baleares, con un 27,6. La media nacional de esta ratio aumentó 0,7 décimas en relación con la del segundo trimestre de 2024, al situarse en 19,2, frente al 18,5 de hace un año.

De las 6.497 víctimas en la Comunitat, 1.035, un 15,93%, renunciaron a declarar contra sus agresores. En Castellón fueron 134.

Órdenes de protección

Entre abril y junio de este año se solicitaron en los órganos judiciales de la Comunitat (en los juzgados de violencia sobre la mujer y los de guardia) 1.488 órdenes de protección, un 14% menos que las 1.730 incoadas un año antes. De ellas, 176 se presentaron ante juzgados de Violencia sobre la mujer de la provincia de Castellón.

Por provincias, fueron los juzgados especializados de Castellón los que registraron un mayor número de sentencias condenatorias a maltratadores, con el 96,9% del total de resoluciones.