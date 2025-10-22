L'UJI investiga bateries d'energies renovables per a connectar a la xarxa elèctrica
El Grup d'Electricitat, Electrònica i Automàtica es troba en fase de validació experimental dels resultats obtinguts
L'equilibri entre l'oferta i la demanda d'electricitat requereix tecnologies avançades i una gestió precisa, sobretot atesa la creixent presència de fonts renovables. El personal investigador està treballant en noves estratègies de control i emmagatzematge d'energia per tal de garantir un subministrament d'energia estable i segur per a evitar apagades com la que es va produir el 28 d'abril de 2025.
El projecte «Gestió de sistemes renovables amb emmagatzematge i control dels seus convertidors per a contribuir al funcionament del futur sistema elèctric», liderat pels professors Emilio Pérez Soler i Ignacio Peñarrocha Alós, membres del Grup de Recerca Electricitat, Electrònica i Automatització, avança en el seu objectiu d'integrar energies renovables mitjançant el desenvolupament d'estratègies avançades de control i la seua validació experimental en una plataforma que permet provar en temps real el funcionament conjunt de bateries, convertidors i controladors.
Primer, buscar mercat
Fins ara, l'equip investigador ha desenvolupat models predictius relacionats amb el mercat elèctric, com el preu del mercat diari i dels serveis destinats a regular la freqüència del sistema elèctric. Aquests models han servit per a definir una estratègia basada en l'aprenentatge de reforç profund, que permet una participació òptima dels sistemes d'emmagatzematge connectats a xarxa en diferents mercats elèctrics. D'altra banda, pel que fa a les bateries d'ions de liti, s'han desenvolupat noves tècniques per a l'estimació dels seus estats de càrrega i salut, que contribueixen a millorar el seu rendiment i vida útil.
El grup també ha demostrat que les plantes d'energies renovables poden rendir de manera més fiable gràcies a un control avançat que maximitza el temps durant el qual romanen connectades a la xarxa, reforçant així l'estabilitat del sistema elèctric en el conjunt. La recerca entra ara en la seua fase final, centrada en la validació experimental conjunta de les estratègies de control proposades, que es durà a terme al llarg d'aquest any, coincidint amb la finalització del projecte.
Connectar investigacions
La seua execució també ha permès crear sinergies amb especialistes de la Universitat del País Basc, l'Institut Nacional Tyndall de Cork (Irlanda) i el centre d'investigació Virtual Vehicle de Graz (Àustria), dedicats respectivament a la recerca en integració d'energies renovables, xarxes intel·ligents i vehicles elèctrics. També s'han establert col·laboracions amb les empreses Abervian, especialitzada en aplicacions per a sistemes d'emmagatzematge, i HessTec, especialitzada a proporcionar inèrcia sintètica a instal·lacions renovables.
Aquesta recerca s'emmarca en el projecte PID2021-125634OB-I00, finançat pel MICIU/AEI/10.13039/501100011033 i FEDER/UE, dins del Pla Estatal d'Investigació Científica, Tècnica i Innovació 2021-2023, destinat a promoure sectors estratègics per a la recuperació, com la salut, la transició ecològica i la digitalització.
