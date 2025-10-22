Los regantes de Castellón tienen el agua garantizada: la CHJ no prevé restricciones
El panorama experimenta un cambio radical desde la última sequía
La Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) ha celebrado en los últimos días las comisiones de desembalse, un encuentro que hace apenas 18 meses generaba inquietud entre los regantes de Castellón por la grave sequía, y que en esta ocasión se ha desarrollado casi como un trámite.
Los episodios de lluvias registradas desde el otoño pasado han permitido recargar los pantanos y regenerar los acuíferos de la provincia, por lo que las diferentes comisiones celebradas en el conjunto del territorio valenciano "se han desarrollado con normalidad y han determinado que no se prevén restricciones de cara a la próxima campaña de riego, que comenzará en primavera", afirman desde la CHJ.
Agua garantizada para toda la campaña
El presidente del Sindicato Central de Aguas del Millars, Pascual Broch, lo resume con claridad: "En los últimos 20 días no ha sido necesario regar, y en estos momentos no podemos coger más agua, por el estado de los embalses y la subida del nivel freático". Considera que las reservas hídricas están garantizadas durante toda esta campaña.
Eso sí, advierte de que el clima ha variado, "de manera que las últimas grandes aportaciones vinieron en episodios puntuales, como la dana del pasado año, las lluvias de la anterior primavera y las de las semanas pasadas". Por ello, la actitud de los usuarios "es la de tener mucho cuidado y hacer un uso todavía más racional que antes". Nadie quiere repetir la preocupación del verano de 2024.
Embalses al 52% y situación de normalidad
En estos momentos, los embalses de Castellón se encuentran al 52% de su capacidad, el nivel más alto de toda la Comunitat Valenciana. En mayo de 2024 apenas llegaban al 24,88%. Gracias a esta evolución positiva, toda la provincia se encuentra en situación verde (normalidad). La zona de Palancia-Los Valles dejó de estar en prealerta (amarillo) en junio, mientras que el resto del territorio provincial recuperó el color verde en enero de 2025.
Función de las comisiones de desembalse
Estas comisiones tienen como finalidad deliberar y formular propuestas al presidente del organismo sobre el régimen de gestión de los embalses y acuíferos, con el objetivo de garantizar el cumplimiento de los caudales ecológicos y atender las demandas relativas a los derechos de concesión de los distintos usuarios.
El buen estado hídrico de Castellón no se repite en toda la Comunitat. En algunas zonas de Alicante, como los sistemas Vinalopó-Alacantí, el Serpis y la Marina Baixa, "todavía cuentan con indicadores negativos en términos de escasez", apunta la CHJ.
