Una de cada tres noches ha sido tropical este año en Castelló
Récord de temperaturas en la capital de la Plana
Las ciudades de València, Alicante y Castelló han registrado ya más de un centenar de noches tropicales -más de 20 grados- durante este año, tras otra madrugada de altas temperaturas que las llevan a récords históricos.
El observatorio de Alicante, con los 22,5 grados de mínima de este miércoles, suma ya 105 noches tropicales, ha informado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), que prevé que mañana probablemente será la 106 y afirma que 2025 es el primer año que se supera el umbral de 100 noches tropicales en Alicante.
En el observatorio provincial de Castelló de la Plana-Almassora ya han registrado 102 noches tropicales hasta hoy, también récord, al ser uno de cada tres -llevamos 295 días durante 2025-; y en el de València, con 112, se queda a una del máximo histórico de 2022 que probablemente se igualará este jueves, según Aemet.
El municipio con la mínima más alta este miércoles ha sido Benidorm, con 23 grados, seguida de Alicante y Pego (22,5), Miramar (22,2), aeropuerto de El Altet (22), Xàbia (21,9), València (21), Rojales (20,8), Elche y Polinyà de Xúquer (20,7), Castelló (20) y aeropuerto de València (19,7).
Aemet ha informado de que el viento de poniente es la causa de estas temperaturas tan altas y ha incidido en que será intenso hoy y especialmente mañana, cuando será ocasionalmente fuerte y con rachas muy fuertes, menos probables en el sur de Alicante y el litoral de Castellón.
Esta es la predicción de Aemet cara a los próximos días en la provincia:
