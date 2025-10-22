El poniente activa la alerta amarilla en Castellón: rachas de hasta 80 km/h

Después de una sucesión de noches tropicales —más de un centenar en lo que va de año en Castelló de la Plana— y mínimas que apenas han bajado de los 20 grados, llega un cambio brusco en el panorama meteorológico. Este jueves 23 de octubre, la AEMET activa avisos por viento fuerte en el interior y mala mar en el litoral de la provincia de Castellón.

El protagonista será de nuevo el poniente, responsable de estas mínimas inusualmente altas para octubre, pero que ahora llegará con fuerza reforzada por la borrasca Benjamin, un nuevo sistema atlántico que ha comenzado a azotar el norte peninsular y que, aunque dejará su mayor impacto en Galicia y la cornisa cantábrica, también se dejará sentir en la Comunidad Valenciana.

Avisos previstos para Castellón: Interior norte y sur : rachas de viento de hasta 80 km/h desde las 08:00 hasta las 17:59 .

: rachas de viento de hasta desde las . Litoral norte y sur: viento del oeste y suroeste de 50 a 60 km/h (fuerza 7) entre las 06:00 y las 11:59.

Todos los avisos son de nivel amarillo, lo que indica riesgo bajo, pero no inexistente. Especial precaución en zonas abiertas, puertos, actividades al aire libre y carreteras expuestas al viento.

Llega la borrasca Benjamín

Este episodio se produce apenas unas semanas después del paso de la DANA Alice, que dejó lluvias intensas a comienzos de octubre. Ahora, con Benjamín empujando desde el Atlántico, el viento será el fenómeno dominante, dejando también un mar alterado durante la mañana del jueves.

Como siempre, se recomienda seguir la información oficial y en tiempo real a través de @AEMET_CValencia y @avamet para contrastar datos y planificar con seguridad.

Primeros efectos de la alerta en la provincia

En Nules, como medida preventiva ante la alerta por viento y fenómenos costeros, el Jardín Botánico permanecerá cerrado hasta nuevo aviso, según ha informado el ayuntamiento. Se recomienda evitar zonas arboladas o próximas a fachadas con riesgo de desprendimientos.

Aviso de alerta en Nules. / Mediterráneo

