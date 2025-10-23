Avionetas desde Castellón para lanzar insectos estériles: el proyecto para atajar plagas en los cítricos

La araña roja, la mosca blanca o el tristemente célebre cotonet son solo algunas de las amenazas con las que deben enfrentarse los productores de cítricos de Castellón y del conjunto de la Comunitat Valenciana. Una preocupación que aumenta entre los agricultores al mismo ritmo que la entrada de agrios procedentes de países extracomunitarios, que en algunos casos han llegado a exportar a nuestro país afecciones inexistentes hasta ahora.

Las consecuencias de estos problemas se traducen en el aumento de los destríos para los citricultores, con la consiguiente pérdida de competitividad y rentabilidad. Mientras las organizaciones agrarias reclaman a las instituciones europeas un mayor control de las importaciones de naranjas y mandarinas, se activan otras medidas preventivas.

Pista principal

Esta misma semana, la empresa pública Tragsa ha licitado un contrato consistente en el alquiler de aeronaves para dispersar insectos estériles sobre cultivos de cítricos en la Comunitat Valenciana. El contrato tiene un valor estimado de 1.271.118 euros, para realizar vuelos durante 12 meses, con la posibilidad de una prórroga de cuatro meses adicionales.

Según detalla la documentación de este contrato, "el servicio consistirá en el alquiler de 1.098 horas de vuelo de aeronave mediante el sobrevuelo de las distintas zonas citrícolas de la Comunitat Valenciana, definidas por Tragsa, efectuando sobre ellas pasadas paralelas dentro de un proyecto de lucha biológica contra la plaga de la mosca de la fruta".

Aunque la actuación contempla a todo el territorio autonómico, está estipulado que la pista de vuelo principal será el aeródromo de Castellón. También se hace referencia a pistas secundarias, como las de Siete Aguas o Requena, e incluso "el aeropuerto de Manises, si fuera posible".

El funcionamiento del proyecto consiste en el uso de aviones especiales que permitan la introducción de la máquina de liberación de insectos, que actuarán según las coordenadas definidas desde la compañía pública. Unas directrices que también marcarán las fechas de las dispersiones, "incluidos fines de semana y festivos". El plazo de presentación de ofertas concluye el 3 de noviembre.

Materias activas

Las diferentes administraciones con competencias en agricultura han llevado a cabo proyectos para atajar plagas mediante métodos biológicos. Se trata de una respuesta a la prohibición continua de materias activas por parte de la Unión Europea.

El secretario general de la Unió, Carles Peris, expresó en el marco de las jornadas citrícolas organizadas por esta entidad el problema con el que se encuentra el sector. "Por cada nuevo producto que se presenta hay muchas más materias activas que se retiran", detalla. Esto supone que los citricultores "no podemos alternar entre muchos productos, lo que genera resistencias de las plagas". Algo que reduce la efectividad de los tratamientos y aumenta los costes.

Sobre la lucha biológica, menciona que "no está lo bastante desarrollada", al ser un campo de estudio todavía reciente.